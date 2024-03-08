Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку: найчистіший і найсвітліший день у місячному календарі

Найчистіший і найсвітліший день у всьому місячному календарі – він позитивно впливає на людей, робить їх добрішими та благороднішими.

Щоб не порушити гармонію, що панує у світі, не можна робити різких рухів, щось руйнувати чи ламати, скандалити, галасувати і навіть просто підвищувати голос — це може призвести до непередбачуваних, і переважно неприємних, наслідків. Натомість якщо поводитися тихо і спокійно, не привертаючи до себе уваги злих сил, день вдасться прожити без ускладнень.

Овен

Ухвалювати серйозні життєві рішення потрібно лише в тому разі, якщо ви абсолютно впевнені в тому, що їх наслідки будуть позитивними для вас, інакше краще не поспішати.

Телець

Бажано провести весь день у хорошому настрої – навіть якщо з'явиться привід для незначних прикрощів, необхідно налаштувати себе на позитивний лад та дотримуватись такого світосприйняття.

Близнята

Тим із вас, хто давно збирався поговорити з близькою людиною про відсутність взаєморозуміння, яке стало виникати у стосунках останнім часом, саме час поспілкуватися на цю тему.

Рак

Остерігайтеся некрасивого вчинку, що має безпосередній стосунок до близької вам людини — ви відкинете ваші взаємини далеко назад, аж до серйозного конфлікту і навіть розставання.

Лев

Претензії з боку близької людини, які ви можете почути сьогодні, матимуть під собою підставу, отже, є сенс дослухатися до них, ретельно проаналізувати та зробити висновки.

Діва

Представникам вашого знака сьогодні попри вихідний може пощастити у вирішенні фінансових питань, наприклад, ви можете отримати довгоочікуваний грошовий переказ, на який вже й не розраховували.

Терези

День необхідно провести в спокійному, врівноваженому стані — якщо ж напруженість все ж таки дасть про себе знати, зніміть її будь-яким доступним вам способом, наприклад, погуляйте на свіжому повітрі.

Скорпіон

Не варто підозрювати близького друга в тому, що він щось затіває за вашою спиною, якщо не маєте на те вагомих підстав: найімовірніше, ви помиляєтеся, а отже, згодом доведеться вибачатися.

Стрілець

Напруженість, яку ви можете відчути у другій половині дня, вдасться зняти, поспілкувавшись з друзями або рідними, насамперед з тими, кого ви давно не бачили — гарний настрій вам гарантовано.

Козоріг

Поповнити запас необхідної для життя та роботи енергії, яка останнім часом почала вичерпуватися, можна за допомогою позитивних емоцій – кожному з вас краще знати, з яких джерел їх можна отримати.

Водолій

Спілкуватись бажано лише з тими, хто викликає у вас позитивні емоції, натомість неприємних та неадекватних людей потрібно оминати — вони можуть зіпсувати вам настрій на кілька днів наперед.

Риби

Відмовтеся від поганих думок буквально в наказовому порядку — просто забороніть собі думати на цю тему, інакше те, чого ви боїтеся, миттєво матеріалізується у вашому житті.

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