Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми можемо впадати в крайнощі

День, коли нестійкий настрій може змінюватись, а сама людина – впадати з однієї крайності до іншої.

Ейфорія буде переходити в агресію, а потім повертатися назад, і такі емоційні «гойдалки» можуть виснажити морально: уникнути такого – несприятливого – ефекту можна, максимальна стримуючись і не реагуючи на зовнішні подразники. Вибираючи між добром і злом, необхідно бути максимально уважними та обережними: сили темряви вміють обдурювати нас, вдаючи з себе сили світла.

Овен

Під впливом негативної енергетики дня представники вашого знака можуть стати абсолютно нестерпними для оточення: щоб не довести його до гріха, краще максимально обмежити спілкування з ними.

Телець

Навіть якщо ви заздалегідь запланували на цей день зустріч із друзями, краще перепросити і скасувати її, якщо, звичайно, ви не хочете, щоб приємне спілкування переросло у повномасштабну сварку.

Близнята

Від романтичних побачень, намічених на цей час, зірки рекомендують відмовитися, якщо вам обов'язково потрібно побачитися з коханою людиною, перенесіть зустріч на вечір, коли атмосфера трохи розрядиться.

Рак

План реалізації нового проєкту, який ви склали напередодні, потребує опрацювання та деталізації: попрацювавши над ним сьогодні, ви вже завтра зможете розпочати його втілення у життя.

Лев

Якщо ви давно збиралися позбавитися будь-якої зі шкідливих звичок – наприклад, куріння чи надмірного вживання кави, то кращого часу вам не знайти: зникнувши сьогодні, вона ніколи більше до вас не повернеться.

Діва

Отримавши пропозицію – хоч поки й неофіційну – зайняти вищу сходинку на кар'єрних сходинках, не поспішайте відповідати: спочатку добре подумайте, чи потягнете ви таке навантаження – і тільки потім вирішуйте.

Терези

Образу, яку ви – свідомо чи ненароком – завдасте комусь із близьких людей, вдасться загладити нескоро, тому краще стримати свою дратівливість, особливо щодо членів своєї сім'ї.

Скорпіон

Критичні зауваження, які ви сьогодні можете почути від людей, яківас оточують, не варто приймати близько до серця: все, про що вони говоритимуть, не так ваша, як їхня проблема.

Стрілець

Невдоволення своїми життєвими та професійними досягненнями, яке ви можете відчути сьогодні, не більше ніж вплив місячної енергії, тому не варто робити трагедію на рівному місці.

Козоріг

Не варто запитувати близьких людей про те, що ви не готові почути: перш ніж розпочати відверту розмову, подумайте, чи справді ви хочете знати незручну правду, чи можете обійтися без неї.

Водолій

Не варто ігнорувати знаки, за допомогою яких Всесвіт попереджатиме вас про можливі зміни у вашому житті, – найімовірніше, вони прийдуть уві сні, але можуть набути і якогось іншого вигляду.

Риби

Чим би ви не вирішили зайнятися, складіть хоча б схематичний план: по-перше, так діяти буде набагато легше, а по-друге, ви зможете відмовитися від пунктів, які не мають першорядної важливості.

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