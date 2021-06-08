Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку: день гульні темних сил

Найнебезпечніший день місячного календаря, він сприятливий для гульні темних сил і здійснення злих справ.

Звичайні люди, які не мають стосунку до чаклунства і чорної магії, почуваються настільки слабкими, що їм — в буквальному сенсі слова — важко поворухнути пальцем. Робота в цей час навряд чи буде ладнатися, тому важливі справи — особливо фінансові — необхідно перенести на інший день, а цей присвятити відпочинку або вирішенню малозначних питань.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 9 червня для Овнів

У цей день бажано взагалі не виходити з дому — якщо такої можливості немає, необхідно пройти шлях від будинку до роботи і назад, ні з ким не спілкуючись і ні на що не звертаючи уваги.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 9 червня для Тельців

День несприятливий для проведення ділових переговорів, все одно спільної мови знайти не вдасться, тому їх бажано перенести на кілька днів, а сьогодні зайнятися рутинною і спокійною роботою.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 9 червня для Близнят

День, коли не варто відповідати на недружні випади кого-то з навколишніх, навіть якщо вони всерйоз вас зачеплять: відповівши, ви все одно нічого їм не доведете, а внутрішню гармонію порушите.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 9 червня для Раків

Необхідно відмовитися від великих покупок, навіть якщо ви заздалегідь планували їх на цей день: придбані сьогодні речі виявляться з прихованим браком і довго вам не прослужать.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 9 червня для Левів

В жодному разі не можна лізти в чужі конфлікти — так легко можна стати їх третьою стороною: якщо відчуєте, що вас нестримно тягне поскандалити, займіть себе додатковою роботою.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 9 червня для Дів

Особливо обережно потрібно поводитися в людних місцях — наприклад, в супермаркеті: великий ризик стати свідком витівки неадекватної людини — наполегливо рекомендується оминути її.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 9 червня для Терезів

Вам сьогодні необхідно максимально обережно поводитися з грошима: увійшовши в азарт, легко витратити набагато більше, ніж ви можете собі дозволити, так що не варто гарячкувати.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 9 червня для Скорпіонів

Поганий настрій зірки рекомендують сублімувати в корисні справи: можна, наприклад, взяти підвищені робочі зобов'язання або провести генеральне прибирання будинку, навіть якщо ви робили його всього тиждень тому.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 9 червня для Стрільців

Велика ймовірність загострення хронічних захворювань: важливо одразу ж, без зволікання, вжити заходів, призначених лікарем — не варто доводити ситуацію до серйозної кризи.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 9 червня для Козорогів

Через великий ризик конфліктів необхідно тримати дистанцію не тільки з незнайомими, але і з близькими людьми — рідними і друзями: посваритися в цей день легко, а примирення може зайняти багато часу.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 9 червня для Водоліїв

Не варто переживати через зірвану сьогодні серйозну угоду: досить швидко з'явиться можливість підписати новий, набагато більш вигідний, контракт, так що потрібно спрямувати зусилля на його підготовку.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 9 червня для Риб

Слабкість, яку ви можете відчути в цей день, пов'язана не з недугами, а з елементарною втомою, тому достатньо буде як слід відпочити — насамперед виспатися, — і від неприємних симптомів не залишиться і сліду.

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