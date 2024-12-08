Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли людьми оволодіває темна енергетика

Не найкращий для понеділка день, коли людьми оволодіває темна енергетика, що призводить до злості, дратівливості та агресії.

Рекомендується якомога менше спілкуватися з людьми навколо, особливо тими, хто не викликає довіри. Також велика ймовірність фінансових втрат, тому важливо бути обережними: не витрачати гроші на те, без чого цілком можна обійтися, і не довіряти людям, які пообіцяють великий і швидкий прибуток від проєктів, що не вимагають особливого докладення зусиль.

Овен

Відповідь на важливе запитання сьогодні може прийти до вас уві сні, тому будь-яке сновидіння вимагає серйозної уваги та грамотного тлумачення – найкраще звернутися по допомогу до сонників.

Телець

Чужу агресію – звісно, за можливості – необхідно ігнорувати: поставити хама на місце однаково не вдасться, а ось собі нерви неабияк зіпсуєте, а вони, як відомо, відповідають майже за всі хвороби.

Близнята

В робочих справах не варто йти звичними – второваними – шляхами: звісно, діяти за знайомою схемою завжди простіше, але чому б вам не спробувати щось нове – результат вас приємно потішить.

Рак

Не поспішайте – як би вас не вмовляли – брати на себе обов'язки своїх колег: користі вам від цього не буде жодної, а от несправедливі зауваження на свою адресу цілком можете отримати.

Лев

На критику, яку ви почуєте цього дня, можна звертати увагу лише в тому разі, якщо вона буде конструктивною, все інше можна з чистою совістю пропустити повз вуха.

Діва

Тривожність, яку ви відчуєте від самого ранку, на щастя, не матиме під собою реальних підстав: вона – не більше ніж вплив Місяця, вже завтра від неї не залишиться жодного сліду.

Терези

Не стати жертвою шахраїв допоможуть такі якості, як дисциплінованість і зібраність: чим уважніше ви ставитиметеся до своїх платежів, тим менша ймовірність помилитися.

Скорпіон

Найкращі ліки від поганого настрою, які сьогодні можуть зіпсувати ваші стосунки з кимось із близьких вам людей, – робота: чим більше її буде, тим швидше й легше промайне нинішній день.

Стрілець

Погане самопочуття, яке ви відчуєте від самого ранку, найімовірніше, буде спричинене перевтомою, тому незважаючи на те, що вихідні закінчилися, знайдіть час для відпочинку і сьогодні – в понеділок.

Козоріг

Вирушаючи до магазину, візьміть із собою обмежену суму грошей, якої має вистачити на найнеобхідніші закупи – такий крок убереже вас від непотрібних і безглуздих витрат.

Водолій

Будь-який – навіть найменший – привід для незгоди з близькими людьми може призвести до серйозної сварки, з якої не вдасться вийти одразу, тож бажано звести спілкування з ними до мінімуму.

Риби

Спілкуючись з людиною, яку ви погано знаєте, не поспішайте розкривати їй душу, ділячись потаємним: найімовірніше, вона не берегтиме ваші таємниці, і незабаром ви виявите, що про них стало відомо всьому вашому оточенню.

Читайте також: