Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна укладати угоди

День, коли енергії виявиться більш ніж достатньо, але й витрачатися вона буде в подвійному, а то й у потрійному обсязі.

Тому не варто брати на себе непосильну робочу ношу, особливо якщо йдеться про інтелектуальну працю – велика ймовірність припуститися помилки, яку буде важко виправити. Час також несприятливий для серйозних професійних і фінансових угод – через дрібну помилку або одрук вони можуть призвести до результату, протилежного очікуваному.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 грудня для Овнів

Можуть нагадати про себе старі проблеми, які – незважаючи на давність – нікуди не поділися: сьогодні обставини сприятимуть їхньому вирішенню, тож не варто втрачати такий вдалий шанс.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 грудня для Тельців

Головні якості характеру, які вам сьогодні необхідно продемонструвати – це скромність і стриманість: не беріть на себе багато, не виділяйтеся на тлі колег – зайва увага вам ні до чого.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 грудня для Близнят

День сприятливий для наведення ладу в навколишньому просторі – у квартирі, будинку чи на дачній ділянці, якщо така є: ця робота допоможе виплеснути надлишок енергії та позбавить негативу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 грудня для Раків

Можна – і потрібно – позбавлятися непотрібних речей: бажано передати колегам справи, які зависли і ніяк не хочуть зрушити з місця, і віддати одяг, який ви вже не одягнете.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 грудня для Левів

Визнавати свої помилки складно – особливо представникам вашого знака, але необхідно, якщо ви, звісно, хочете виправити наявний стан справ, а надалі – уникнути таких помилок.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 грудня для Дів

Сьогодні можна сміливо вирушати в будь-яку поїздку – як спонтанну, так і заздалегідь сплановану: обставини для неї складуться найсприятливішим чином – все мине максимально вдало.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 грудня для Терезів

Антична мудрість про те, що у здоровому тілі – здоровий дух, буде актуальна як ніколи: настрій безпосередньо залежатиме від самопочуття, тому подбайте про нього – особливо це стосується харчування.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 грудня для Скорпіонів

Якщо ви давно збиралися оформити стосунки з близькою людиною, найкращого часу вам не знайти: шлюби, укладені цього дня, зазвичай є щасливими та тривалими.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 грудня для Стрільців

Необхідно зробити все для того, щоб у стосунках із коханою людиною панували мир і лад: конфлікт може стати поганою прикметою – він свідчитиме про те, що у вашій родині не все гаразд.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 грудня для Козорогів

За першої ж нагоди вирушайте на природу: навіть такої – загалом, не наймальовничішої – пори року її цілюща енергія забезпечить вам оптимістичний погляд на світ.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 грудня для Водоліїв

Знаки, які сьогодні посилатиме вам доля, дадуть підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася – без них ви навряд чи знайдете вірний вихід із неї.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 грудня для Риб

Сьогодні – як, втім, і будь-якого іншого дня – важливо дотримуватися почуття міри у всьому, починаючи з розпорядження власними фінансами і закінчуючи харчуванням: надмірності в жодному разі не підуть вам на користь.

Читайте також: