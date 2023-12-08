Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли висока ймовірність двозначних ситуацій

Досить небезпечний день, енергетика якого може зіграти з кожним із нас злий жарт.

Під її впливом ми будемо схильні перебільшувати свої переваги, життєві та професійні здобутки, і, як наслідок, власну значущість для людей навколо і світу загалом. Такі переконання розділять далеко не всі, тому велика ймовірність двозначних і неприємних ситуацій. Тож бажано – за будь-яких обставин – поводитися скромніше і не випинати свою персону.

Овен

Необхідно відмовитися від будь-яких – зокрема й незначних – фінансових операцій, оскільки навіть поповнення телефонного рахунку може призвести до неприємних фінансових втрат.

Телець

День не підходить не лише для роботи, що цілком природно у вихідний, але і для творчості: все валитиметься з рук – у буквальному розумінні цього слова, – тому створити шедевр не вдасться.

Близнята

Навіть займаючись домашніми справами, не варто розпорошуватися на кілька завдань одразу – успіху в такому разі досягти не вдасться: краще "вишикувати" їх за значущістю і почати з найголовнішого.

Рак

Успіх цього дня супроводжуватиме тих, хто зможе знайти золоту середину між активними діями та абсолютним байдикуванням – так ви виконаєте свій план домашніх справ і уникнете перевтоми.

Лев

Гроші необхідно витрачати економно: свято, що наближається, підштовхує до серйозних витрат, але варто пам'ятати, що кошти для життя знадобляться і після нього — повністю спустошувати гаманець не варто.

Діва

Гарні стосунки з іншими людьми ви зможете зберегти, лише максимально обмеживши спілкування з ними, якщо ж ізолюватися не вдасться, потрібно бути готовими до можливих конфліктів.

Терези

Не варто дратуватися у відповідь на необережні слова близьких людей – найімовірніше, у них і в думках не було вас образити, а ось саме ваша емоційна реакція може призвести до конфлікту.

Скорпіон

Дуже важливо виявити терпіння стосовно людей у своєму оточенні – в цьому разі членів своєї родини: перш ніж різко їм відповісти, згадайте, що, зрештою, ви теж не подарунок.

Стрілець

День – добре, що на календарі вихідний – бажано присвятити дітям і літнім родичам: протягом робочого тижня у вас – зі зрозумілих причин – часу на це не вистачає, що призводить до образ з їхнього боку.

Козоріг

Сварка з коханою людиною цього дня може призвести до конфлікту – аж до розставання, тому – якщо, звісно, ви вважаєте це можливим – краще перенести всі серйозні розмови з нею на інший час.

Водолій

Справи, розпочаті цього дня, свідомо приречені на провал, тож краще не поспішати з реалізацією нових проєктів, навіть якщо йдеться про побутові питання, а от обмірковувати їх не лише можна, а й потрібно.

Риби

Поповнити запас енергії, що вичерпується, допоможе заняття улюбленою справою: протягом робочого тижня руки у вас до неї зазвичай не доходять, сьогодні ж можна – і потрібно! – провести час із задоволенням.

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