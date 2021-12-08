Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку: день позитивних змін

Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку: день позитивних змін

День сприятливий для позитивних змін та трансформацій у різних життєвих сферах.

Спілкуватися з оточенням необхідно стриманості, без емоцій – вони можуть негативно позначитися на взаєминах. Можна – і треба – втілювати в життя нові ідеї, які вдалося накопичити на той час: всі вони будуть приречені на успіх.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 грудня для Овнів

Спілкування з людьми, які вас оточують, — особливо якщо вони будуть торкатися вас, наприклад, стригти або робити масаж — необхідно звести до мінімуму: вони можуть відібрати у вас цілющу енергію.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 грудня для Тельців

День мине легко і спокійно, головне не витрачати час, призначений для роботи, марно: розмови ні про що не принесуть вам жодної користі, а ось від роботи відвернуть і змусять працювати в цейтноті.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 грудня для Близнят

Спокуса сказати неприємним вам людям все, що ви про них думаєте, буде сильна, як ніколи, проте йти у нього на поводі не слід — конфлікт, який ви отримаєте в результаті, буде непередбачуваним.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 грудня для Раків

Вам сьогодні необхідно чітко спланувати робочий план на день, інакше ви не тільки нічого не встигнете зробити, але й тупцюватиметеся на місці, не знаючи, чим зайнятися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 грудня для Левів

Не варто прагнути бути сильними будь-що – навіть найміцнішим і наймогутнішим людям час від часу необхідно почуватися слабкими, які потребують підтримки та опіки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 грудня для Дів

День може принести розуміння, що в якийсь момент ви на професійному шляху згорнули не в той бік: сьогодні складуться сприятливі обставини, щоб виправити помилку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 грудня для Терезів

У пошуках відповіді на важливі — як професійні, так і особисті запитання необхідно звернути увагу на підказки, які даватиме інтуїція — вона вас не обдурить.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 грудня для Скорпіонів

Протягом дня складуться сприятливі умови для примирення з людьми, стосунки з якими останнім часом категорично не складаються: якщо ви відчуваєте свою провину, визнайте її – це вам зарахується.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 грудня для Стрільців

На думку оточення, особливо якщо вони висловлять його вам у тактовній формі, необхідно дослухатися: спираючись лише на власні знання та уявлення, сьогодні дуже легко помилитись.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 грудня для Козорогів

Варто скористатися сприятливими обставинами, щоб зміцнити свій авторитет в очах колег та начальства: щоправда, він у вас і так залізобетонний, але додаткові фактори зайвими не будуть.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 грудня для Водоліїв

Вам сьогодні видасться щасливий шанс просунутися кар'єрними сходами, особливо якщо ви представите на суд начальства проект, який давно обмірковуєте і готуєте до реалізації.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 грудня для Риб

День – у всякому разі, вільну від роботи його частину – необхідно провести із сім'єю: прогулятися у парку, або, якщо дозволить епідемічна ситуація, сходити до кіно та зробити покупки у найближчому торговому центрі.

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