Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба відкинути сумніви

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба відкинути сумніви

Головний ворог будь-яких продуктивних дій цього дня – сумніви, вони відбиратимуть сили і не дадуть зрушити з місця.

Необхідно бути готовими до того, що самооцінка різко знизиться, тому людині здаватиметься, що вона не в змозі виконати навіть найпростіше професійне – або побутове – завдання. Це може поставити під загрозу якщо не всі, то багато справ, запланованих на цей час, тому необхідно перенести особливо важливі з них на інший день.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 квітня для Овнів

Тривогу – і, як наслідок, невпевненість у собі – можуть викликати сни, які вам насняться цієї ночі: справедливості заради слід сказати, що сили вони не мають, тож хвилюватися через них не варто.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 квітня для Тельців

Негативні емоції, які ви відчуватимете цього дня, можуть серйозно вас виснажити, позбавивши останніх фізичних сил, яких у період весняного авітамінозу і так небагато – намагайтеся стримувати себе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 квітня для Близнят

Найкращий спосіб провести сьогоднішній, відверто кажучи, непростий для вас день – це налаштуватися на позитивний лад: чого ви в цей час очікуватимете від життя, те й отримаєте.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 квітня для Раків

День – звісно, за можливості – бажано провести на самоті: спілкування зі своїм оточенням, навіть доброзичливо налаштованим, не принесе нічого, окрім негативу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 квітня для Левів

День налаштовуватиме на суперечки, та не варто йти у них на повідку: істина, всупереч відомому твердженню, у них все одно не народиться, а ось зіпсувати стосунки з людьми цілком вдасться.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 квітня для Дів

Не можна реагувати на провокації, яких ваше оточення цього дня не шкодуватиме – необхідно берегти енергію та пропускати різкі слова та двозначні жарти повз вуха, не відповідаючи на них.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 квітня для Терезів

Не варто втручатися у чужі конфлікти, навіть якщо вас підштовхуватимуть до цього добрі наміри: зрештою велика ймовірність того, що ворожі сторони помиряться між собою, а ви залишитеся винними.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 квітня для Скорпіонів

До претензій з боку близьких вам людей необхідно ставитися з розумінням: можливо, їхні зауваження будуть зумовлені поганим настроєм чи нестабільним психологічним станом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 квітня для Стрільців

Спробуйте стримати роздратування стосовно інших людей, яке – з великою ймовірністю – може переповнювати вас від самого ранку: щоб не помічати їхніх слів та вчинків, завантажте себе роботою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 квітня для Козорогів

Ситуації, які на перший погляд можуть здатися вам неприємними, насправді такими не є, тож не варто драматизувати їх – вже завтра вранці ви зрозумієте, що вони не варті вашої уваги.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 квітня для Водоліїв

Події розвиватимуться непередбачувано, тому підготуватися до них ви – за всього бажання – не зможете: найкращий спосіб утримати психологічну рівновагу – пустити все самоплином.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 квітня для Риб

Не варто займатися самокритикою, навіть якщо ви матимете для цього всі підстави: дозвольте собі слабкості та помилки, адже ви жива людина, а отже, не можете бути бездоганною з усіх боків.

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