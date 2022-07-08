Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не треба приховувати своїх почуттів

День, коли не варто приховувати своїх почуттів, особливо якщо йдеться про близьких людей, до яких потрібно виявити свою прихильність.
Тому тим, хто давно збирався освідчитися в коханні або зробити пропозицію руки і серця, варто скористатися щасливим часом та влучним шансом. Можна також вирушати в будь-які поїздки та подорожі – вони виявляться напрочуд вдалими.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 липня для Овнів
Комусь із людей навколо вас може знадобитися моральна допомога, співчуття і розуміння – не варто шкодувати добрих почуттів і бути скупим на добрі вчинки, вони обов'язково будуть винагороджені.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 липня для Тельців
Сьогодні для вас дуже важливо стежити за тим, що ви говорите і навіть думаєте у пориві дратівливості: погані слова та думки практично відразу можуть повернутися проти вас, тому краще не ризикувати.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 липня для Близнят
День невдалий для прийняття важливих рішень – великий ризик неправильно розтлумачити докази за і проти і припуститися помилки, яку буде складно виправити, краще присвятити цей час відпочинку.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 липня для Раків
Найкращий спосіб позбутися власних проблем – перейти на ті, що існують у житті інших людей: ви переконаєтеся, що ваші труднощі не такі серйозні, як вам здається.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 липня для Левів
Що більше справ ви, незважаючи на вихідний, сьогодні заплануєте на завтрашній день, то швидше вам вдасться втілити їх у життя, а там, отримавши результат, можна буде відпочити – справді, ви на це заслужили.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 липня для Дів
У пошуках відповіді на важливе запитання важливо прислухатися не до аргументів розуму, а до того, що нашіптуватиме вам внутрішній голос – він зможе оцінити всі фактори і дати грамотну пораду.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 липня для Терезів
Присвятивши першу половину дня домашнім клопотам, пообіді спробуйте приділити час собі – відвідайте перукаря та косметолога, пройдіться магазинами або просто погуляйте.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 липня для Скорпіонів
Не можна залишати без уваги знаки, які надсилатиме вам у цей день всесвіт – вони можуть містити важливі підказки, дотримуючись яких, можна якісно покращити своє життя.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 липня для Стрільців
Не можна сумніватися у правильності своїх дій – це може призвести до серйозної втрати енергії, необхідної для особистого життя та домашніх справ.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 липня для Козорогів
Не варто відповідати на роздратуванням людей навколо тим самим – до пуття така реакція не доведе, тому краще вдати, що ви не помічаєте чужої нетактовності й агресивності.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 липня для Водоліїв
Сьогодні вам буде дуже важко протистояти бажанню вередувати, привертаючи до себе увагу сім'ї та друзів: за можливості потрібно знизити градус претензій – не варто відштовхувати людей від себе.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 липня для Риб
Час, коли можна – і потрібно! – повністю змінити своє життя на краще, а для цього необхідно зробити висновки зі скоєних раніше помилок та за можливості розпочати їх виправляти.
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