Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку: день потужної енергетики та активних дій

День потужної енергетики, яка підштовхує до активних дій, що було б сприятливіше для робочого часу.

Але оскільки йдеться про вихідний, необхідно присвятити час відповідним заняттям – спорту, відпочинку на природі або хоча б хобі. Втім, це не означає, що професійну діяльність потрібно взагалі списати з рахунків – можна займатися підготовкою до майбутніх проєктів: складати плани, визначати мету та вирішувати, який спосіб її досягнення є оптимальним.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 липня для Овнів

Ухваливши важливе рішення — найімовірніше, особистого характеру, —намагайтеся від нього не відмовлятися: якщо вам важливо зберегти взаємини з близькою людиною, не відступайте, навіть якщо розлучитися буде простіше.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 липня для Тельців

Як би не склалася життєва ситуація, намагайтеся здійснювати справедливі вчинки, навіть якщо вони, як вам здасться, будуть на шкоду вашим інтересам – згодом стане зрозуміло, що це не так.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 липня для Близнят

Не варто хитрувати і брехати навіть у дрібницях: ошуканство досить швидко виявиться, поставивши вас у незручне становище, вибратися з якого, повернувши собі гарну репутацію, виявиться справою непростою.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 липня для Раків

Якщо вам необхідно переконати когось у своїй правоті, зробіть це сьогодні: дар красномовства, уміння зіставляти факти та знаходити переконливі докази, дозволить схилити на свій бік будь-яких опонентів.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 липня для Левів

Поява людини з минулого, з якою ви з різних причин давно не спілкувалися, може всерйоз змінити ваше життя – до того ж як в особистому, так і в професійному плані.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 липня для Дів

Вдалими сьогодні виявляться будь-які зустрічі, але зірки все ж таки радять знайти час для друзів, особливо якщо ви давно з ними не бачилися: ви не тільки добре проведете час, але й отримаєте потужний енергетичний заряд.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 липня для Терезів

Не бійтеся когось образити, висловивши свою точку зору на ту чи ту ситуацію: погодившись із чужою думкою під чиїмось тиском, ви згодом пошкодуєте про виявлену малодушність.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 липня для Скорпіонів

День сприятливий для того, щоб ретельно продумати новий професійний проєкт: розпочатий вже завтра, він зможе всерйоз просунути представників цього знака кар'єрними сходами.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 липня для Стрільців

Відмовтеся від будь-яких розмов – як телефонних, так і під час особистого контакту: вони заберуть у вас час та сили, які необхідні для повноцінного – активного – відпочинку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 липня для Козорогів

Намагайтеся не дратуватися з причин, які від вас незалежні: змінити ви все однаково не зможете, отже, треба прийняти все, як належне, тим більше що ситуація не така погана, як здається.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 липня для Водоліїв

Зіткнувшись із чиєюсь безапеляційною думкою, яку спробують вам нав'язати, запитайте: "Навіщо людині це потрібно?" — відповідь багато пояснить вам.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 липня для Риб

Не варто брати до уваги чужі поради, особливо якщо вони будуть виходити від людей, із якими вас не пов'язують хоча б приятельські стосунки: порадьте зосередитися на власних проблемах.

Читайте також: