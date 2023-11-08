Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна хвалитися

Напружений і небезпечний день, протягом якого достатньо однієї іскри, щоб спалахнуло полум'я скандалу.

Не варто перебільшувати свої професійні досягнення і тим більше хвалитися ними – результат таких дій виявиться прямо протилежним очікуваному: на похвалу в такому разі розраховувати точно не доведеться. Щодо грошей необхідно виявляти обережність: розумна частка економії дозволить не вийти з бюджету та зберегти свої кошти у недоторканості.

Овен

Вирішивши відволіктися від роботи та трохи відпочити, намагайтеся вибрати активні способи відновити сили – наприклад, заняття спортом або хоча б прогулянку швидким кроком – розслаблення вам цього дня ні до чого.

Телець

Про небажання приймати у своєму будинку непроханих гостей — наприклад, далеких родичів — необхідно заявити одразу і твердо, інакше вам дуже важко буде відправити їх додому.

Близнята

День – або хоча б його частина – незважаючи на його будній статус, необхідно присвятити наведенню ладу в будинку: необхідно не тільки відмити все до блиску, а й розсортувати вміст шаф – у них багато зайвого.

Рак

Зранку вам може здатися, що у вас дуже багато енергії, але вже до обіду ви можете виявити, що вона швидко вичерпується, тому намагайтеся витрачати її максимально економно — на найважливіші справи.

Лев

Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно обережно ставитися не тільки до своїх вчинків, а й до слів: занадто велика ймовірність зробити чи сказати щось таке, що потім доведеться довго виправляти.

Діва

Не варто обговорювати людину, яка чимось вам не догодила – особливо, за її спиною: можливо, ви не знаєте всіх обставин, які змусили її вчинити так чи так, а отже, не можете бути об'єктивними.

Терези

На роботі, виконуючи свої обов'язки, намагайтеся не брати на себе чуже навантаження, навіть якщо вас дуже про це попросять: найімовірніше, у цьому проханні укладено каверзу, що поставить вас у незручне становище.

Скорпіон

Всі завдання, які ви ставите перед собою цього дня, бажано заздалегідь розподілити за пунктами робочого плану, якого ви дотримуватиметеся – інакше ризикуєте нічого не встигнути.

Стрілець

Не ставте перед собою грандіозної мети – досягти її однаково не вдасться, тому бажано зосередитися на повсякденній рутинній роботі, а ще краще отримати від неї задоволення.

Козоріг

Спілкування з оточенням може зайняти занадто багато часу, що відволіче від роботи і не дасть виконати все, заплановане на день, тому його необхідно ретельно дозувати.

Водолій

Від фінансових операцій, навіть якщо вони були заплановані цього дня раніше, краще відмовитися: прибутку від них сьогодні очікувати не доводиться, а отримані в результаті збитки навряд чи вас потішать.

Риби

Не найкращий день для спілкування з керівництвом: настрій, в якому воно перебуватиме в цей час, не дасть вам можливості отримати від нього позитивну відповідь на ваше прохання, тому перенесіть цю розмову.

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