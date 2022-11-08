Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна поспішати

День, коли не можна поспішати і квапитися: будь-які дії, здійснені похапцем, виявляться наперед провальними.

Незважаючи на те, що день має статус буднього – тобто призначеного для роботи – за першої ж нагоди зірки радять взяти відгул і провести час у тиші та спокої. Зірки вітають навіть пасивний спосіб життя, коли можна лежати на дивані, дивитися серіали і читати книги – справи, заплановані на цей день, точно нікуди не втечуть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 листопада для Овнів

День сприятливий для того, щоб провести його з близькими людьми – коханою людиною чи літніми родичами, які потребують вашої уваги завжди, а сьогодні – особливо.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 листопада для Тельців

Найважливішою якістю, яку сьогодні необхідно продемонструвати людям навколо, є скромність – вона допоможе вам стати непомітними у натовпі, а отже, ви не потрапите під гарячу руку керівництва.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 листопада для Близнят

Енергію, якою наділять вас цього дня зірки, бажано витратити на побутові клопоти: навіть якщо ви нещодавно робили генеральне прибирання, в будинку буде чим зайнятися – чистоти й порядку багато не буває.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 листопада для Раків

Знайти душевну рівновагу, яка вам необхідна в цей день, допоможе хобі: зайнявшись ним, ви втратите рахунок годин і хвилин, а отже, забудете про всі проблеми, які не дають вам спокою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 листопада для Левів

Зірки наполегливо рекомендують вам зробити те, чого ви дуже не любите – визнати помилки, зроблені у стосунках із близькою людиною: а якщо ви знайдете в собі сили вибачитися, то перевершите самі себе.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 листопада для Дів

Робота в цей день не виправдає надій, які ви на неї покладаєте, тому не варто витрачати час і сили – краще відпочити: прогулятися парком або прочитати новий роман, про який всі говорять.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 листопада для Терезів

Перш ніж скласти план на день, визначтеся з тим, яка справа для вас справді важлива, а яка цілком може почекати: перелік робіт повинен починатися від першої і завершуватися останньою, а не навпаки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 листопада для Скорпіонів

Якщо вам потрібно щось змінити в житті, найкращого часу вам не знайти: обставини сьогоднішнього дня дозволять вам виправити скоєні раніше помилки і, закривши стару сторінку життя, відкрити нову.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 листопада для Стрільців

Більшу частину дня зірки радять вам провести на самоті: так ви ні з ким не посваритеся і, отже, не наживете собі нових ворогів – треба визнати, що через свою прямолінійність ви в цьому майстер.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 листопада для Козорогів

День бажано присвятити гармонізації навколишнього простору, і якщо у світовому масштабі вам це зробити не вдасться, то навести лад на робочому столі, в будинку та на дачній ділянці вам цілком до снаги.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 листопада для Водоліїв

Від фінансових справ будь-якого масштабу сьогодні бажано відмовитися – навіть поповнення телефонного рахунку може призвести до втрати коштів, які помилково підуть на інший номер, тож краще не ризикувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 листопада для Риб

Зірки радять вам сьогодні позбутися речей, якими ви давно не користуєтеся: не секрет, що вони лише загромаджують простір і позбавляють вас цілющої енергії, яка необхідна для життя й роботи.

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