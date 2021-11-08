Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку: день розмірених та неквапливих занять

Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку: день розмірених та неквапливих занять

День сприятливий для спокійних та неквапливих занять – наукових досліджень, інтелектуальної та літературної діяльності.

Не варто розраховувати на якісь події – як позитивні, так і негативні: час мине тихо, без емоційних сплесків та суєти. Не рекомендується висловлювати своє невдоволення будь-ким або чимось, все, що відбудеться цього дня, необхідно прийняти як належне.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 листопада для Овнів

Однак успішними виявляться як нові, так і давно розпочаті, але відкладені убік справи – головне, працюючи, не відволікатися на питання, що не мають стосунку до основного виду діяльності.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 листопада для Тельців

Відчувши бажання сказати комусь шпильку, подумайте про те, що енергію, що переповнює вас, можна направити в більш конструктивне русло — наприклад, на роботу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 листопада для Близнят

День рекомендується присвятити відпочинку – якщо не весь, то хоча б другу його половину – і провести час із рідними людьми, це здружить та згуртує вас з тими, з ким стосунки останнім часом розладналися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 листопада для Раків

Сьогодні погана прикмета – позичати гроші та давати користуватися своїми речами. Вважається, що таким чином можна віддати частину своєї енергії, необхідної для життя та роботи.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 листопада для Левів

Головне завдання дня — не дати нікому зіпсувати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, тоді всі справи ладнатимуться легко і без зусиль, на позитивній хвилі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 листопада для Дів

День, коли можна відкрити нову життєву сторінку: наприклад, відмовитися від шкідливих звичок, сісти на дієту, зайнятися спортом – ці заходи дуже швидко позитивно позначаться на зовнішності та здоров'ї.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 листопада для Терезів

Намагайтеся сьогодні відчувати лише позитивні емоції – вони дадуть потужний приплив позитивної енергії, яка значно підвищить якість життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 листопада для Скорпіонів

Успіх супроводжуватиме у всіх справах — як професійних, так і особистих, а вже чим саме краще сьогодні займатися, залежить від того, що для вас зараз перебуває в пріоритеті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 листопада для Стрільців

У конфлікті між близькими людьми бажано дотримуватися нейтралітету – зайнявши бік когось одного, ви, швидше за все, розлютите другого – знову налагодити з ним стосунки буде непросто.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 листопада для Козорогів

Рекомендується на якийсь час відкласти роботу і побалувати себе: погуляти на свіжому повітрі, сходити в салон краси, попаритися в лазні, влаштувати вдома сеанс ароматерапії.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 листопада для Водоліїв

Плануючи своє життя на найближче майбутнє, дослухайтеся до внутрішнього голосу — він, на відміну від сухих і прагматичних аргументів розуму, вас не підведе.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 листопада для Риб

Якщо вам знадобиться допомога когось із оточення, сміливо просіть про неї – сьогодні люди будуть доброзичливо налаштовані одне до одного, тому з радістю прийдуть на допомогу.

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