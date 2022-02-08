Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна відчути приплив енергії

Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна відчути приплив енергії

День, коли кожен із нас відчує потужний приплив енергії, під впливом якої можна братися за будь-які справи.

Особливо це стосується фундаментальних проєктів, основа яких закладається саме в цей час, тому сьогодні можна розпочинати будівництво будинку чи дачі та відкривати свій бізнес.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 лютого для Овнів

Великими грошовими надходженнями, які можливі цього дня, необхідно розпорядитися економно: не варто витрачати все, що потрібно, – відкласти гроші для більш серйозної покупки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 лютого для Тельців

Близька людина, з якою ви примудрилися посваритися через дрібний – і дріб'язковий – привід, дуже хоче помиритися, але не знає, як це зробити – має сенс піти їй назустріч.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 лютого для Близнят

Не варто погоджуватися на пропозицію малознайомої людини легко і просто заробити солідну суму грошей: найімовірніше, йдеться про шахрайську схему, що загрожує не прибутком, а втратами.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 лютого для Раків

Велика ймовірність зустрічі з минулим коханням, але не варто покладати на неї особливих надій – від моменту закінчення ваших стосунків минуло дуже багато часу, щоб їх можна було продовжити.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 лютого для Левів

День сприятливий для занять, до яких у вас досі не доходили руки: наприклад, навести лад у папках із документами, розсортувавши їх і позбавившись тих, термін давності яких минув.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 лютого для Дів

Ті, хто давно збирався запропонувати начальству новий проєкт, але з якоїсь причини відкладав серйозну розмову, можуть нарешті наважитися і презентувати йому свої ідеї.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 лютого для Терезів

Робота не повинна бути на заваді спілкуванню з близькими людьми, яких ви – через свою зайнятість – останнім часом відсунули на другий план: сьогодні гарний час для того, щоб виправити ситуацію.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 лютого для Скорпіонів

Сьогодні – втім, як і завжди – не варто затаювати зло на когось із оточення, навіть якщо він серйозно перед вами винен, найкращий спосіб позбутися образи – пробачити, а потім взагалі забути про нього.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 лютого для Стрільців

Погане самопочуття, яке може відчуватися від самого ранку, пов'язане не з погіршенням здоров'я, а з банальною перевтомою, тому необхідно переглянути режим праці та відпочинку на користь останнього.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 лютого для Козорогів

Складуться сприятливі умови для реалізації перспективного проєкту, над яким ви давно роздумуєте: необхідно скористатися шансом і не відкладаючи взятися за роботу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 лютого для Водоліїв

Найкращі ліки від негативної енергетики, що з оптимістичної точки зору дивитися на навколишній світ і своє в ньому місце, – заняття улюбленою справою, насамперед творчістю.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 лютого для Риб

День, незважаючи на його будній статус, сприятливий для наведення ладу у своєму будинку чи квартирі: прибирання активізує позитивну енергію, яка сприятиме розвитку професійних та особистих справ.

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