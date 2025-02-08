Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно ігнорувати негатив

За будь-який вчинок — як гарний, так і поганий — незабаром доведеться відповідати, що потрібно враховувати за будь-яких дій.

Від нових справ – навіть якщо йтиметься про господарські – треба відмовитися, вони виявляться вкрай невдалими, тож не варто ризикувати. Важливо також ігнорувати негатив, який може походити від неадекватних людей – не варто уподібнюватися їм під час спілкування, краще просто пройти повз.

Овен

Не бійтеся робити добрі справи, думаючи, що через це вас можуть вважати вразливими і слабкими – навпаки, в цьому випадку оточення оцінить ваші вчинки як ознаку моральної сили.

Телець

Навіть якщо у вас є привід для з'ясування непростих стосунків із близькою людиною, перенесіть його на кілька днів – сьогодні така розмова на підвищених тонах ні до чого доброго вас не приведе.

Близнята

Сьогодні поповнити запас необхідної для життя та роботи позитивної енергії можна буде не забираючи, а віддаючи її: чим більше радості ви принесете людям із оточення, тим енергійніше почуватиметеся.

Рак

Не варто ображатися на близьку людину, яка, як вам здається, зачепила вас за живе: навіть якщо щось подібне сталося, вона це зробила не навмисно, а, отже, і судити її суворо за провину не варто.

Лев

Здатність подивитися на давно знайому людину під іншим кутом зору дозволить змінити про неї думку на краще, а, можливо, і налагодити стосунки, що зайшли останнім часом у глухий кут.

Діва

Якщо ваша мотивація – заслужити схвалення та похвалу, то добрих справ робити не варто, сьогодні таке – корисливе – ставлення до власних вчинків до добра представників знака не доведе.

Терези

Зірки рекомендують вам уникати масового скупчення людей — перебування в такому середовищі, крім імовірності підхопити черговий вірус, загрожує можливістю конфлікту з зовсім незнайомими людьми.

Скорпіон

Вибираючи між розумовою та фізичною працею, незважаючи на вихідний день, бажано зосередитися на останній – наприклад, упорядкувати дачну ділянку або зробити генеральне прибирання в квартирі.

Стрілець

Небажано шкодувати себе – таке деструктивне почуття налаштує вас не на успіх, а на поразку, до того ж у всіх сферах життя, і тоді наступний тиждень ви ризикуєте провести без пуття.

Козоріг

Від самого ранку бажано згадати, що на календарі – вихідний день, і намагатися провести його з максимальним спокоєм – без суєти та поспіху, які не дадуть можливості повноцінно відпочити.

Водолій

Навіть якщо цього дня ви налаштовані винятково на домашні справи, не полінуйтеся і накидайте приблизний план того, що ви маєте намір зробити – це допоможе вам, витративши мінімум сили, зробити максимум справ.

Риби

На дратівливість, яка може виходити сьогодні від найурівноваженіших людей, необхідно реагувати максимально спокійно, інакше дрібна сварка перетвориться на серйозний конфлікт.

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