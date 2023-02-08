Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відкинути сумніви

День активних і рішучих дій, які потрібно розпочинати, відкинувши будь-які сумніви щодо їх доцільності.

Якщо почати думати над кожним своїм кроком, можна взагалі не зрушити з місця, а це навряд чи входить у чиїсь професійні плани. Можна – і потрібно – здійснювати фінансові операції, вони сьогодні будуть успішними, як ніколи. Зірки також не мають нічого проти ризику, та все ж просять, щоб він був розумним.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 лютого для Овнів

Якщо ви давно збиралися купити або продати нерухомість, скористайтесь енергіями дня: в першому випадку вам вдасться придбати житло зі значною знижкою, а в другому – вигідно позбутися його.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 лютого для Тельців

Перш ніж взятися до реалізації нового проєкту, завершіть справи, які були розпочаті раніше, інакше вони гальмуватимуть ваш рух до визначеної мети, і ви в ньому не досягнете успіху.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 лютого для Близнят

У стосунках із коханою людиною сьогодні необхідно бути обережними: велика ймовірність того, що через невдалий натяк або недоречний жарт, як із маленької іскри, спалахне великий конфлікт.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 лютого для Раків

На певний час забудьте про матеріальний складник вашого життя і згадайте про потреби душі: наприклад, послухайте класичну музику або почитайте вірші улюбленого поета: результат вас неймовірно здивує.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 лютого для Левів

Настав час втілити в життя нові ідеї, які давно крутяться у вас у голові: сьогодні складуться максимально сприятливі умови для того, щоб мрії стали реальністю, а казка – бувальщиною.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 лютого для Дів

Незважаючи на те, що від вихідних вас віддділяють два дні, подумайте про відпочинок: останнім часом ви так багато працюєте, що просто не встигаєте відновлювати сили, забуваючи, що здоров'я у вас одне.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 лютого для Терезів

Будь-яка мета – як професійного, так і особистого характеру – підкориться лише тим представникам знака, хто докладе для її досягнення якихось зусиль – даремно нічого отримати не вдасться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 лютого для Скорпіонів

Настав час підбити підсумки того, що вже зроблено, і скласти план на майбутнє: не бійтеся замислювати серйозні проєкти – задумані сьогодні, вони легко і швидко втіляться в життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 лютого для Стрільців

Велика ймовірність отримання несподіваного, а тому ще приємнішого прибутку – наприклад, вам можуть виплатити старий гонорар, підвищити зарплату чи дати грант для роботи над важливим проєктом.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 лютого для Козорогів

Зірки радять вам "дістати" з довгого ящика справу, яку ви відклали, не впоравшись із нею, і спробувати довести її до розуму: схоже, сьогодні вам вдасться зрозуміти, в чому полягала проблема, та успішно вирішити її.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 лютого для Водоліїв

День сприятливий для вирішення питань, пов'язаних зі спілкуванням із діловими партнерами: сьогодні ви зможете переконати у своїй правоті навіть найупертіших і найнезговірливіших із них.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 лютого для Риб

Як би сьогодні не складалися життєві обставини, намагайтеся знаходити добре у всьому, що бачите чи відчуваєте, тоді ваше життя налагодиться і набуде тих форм, які вам потрібні.

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