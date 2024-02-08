Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли проблеми вирішуватимуться легко та швидко

День торжества духу над матерією, коли від приземлених справ, думок та почуттів бажано відмовитися на користь піднесених.

Проблеми вирішуватимуться легко і швидко лише в тому разі, якщо відпустити їх, не обтяжуючи особливою важливістю та напруженістю. Енергію, якою сьогодні буде надміру, необхідно витрачати лише на глобальні цілі, не розпорошуючись на дрібні справи, які, до того ж, цілком можуть зачекати – першорядної важливості вони не вимагають.

Овен

Останній робочий день – хоч би другу його половину – тижня бажано присвятити приємному заняттю – наприклад, своєму хобі: так вам вдасться підготувати себе до вихідних та плавно перейти до них.

Телець

Не знаєте, як правильно вчинити в ситуації, зверніться за допомогою до тих, кому беззастережно довіряєте — старших родичів або друзів: вони дадуть вам єдино правильну пораду.

Близнята

Доля взаємин із близькою людиною, які сьогодні балансуватимуть на межі конфлікту, залежить тільки від вас: намагайтеся не провокувати її на прояв негативних емоцій і самі стримуйтесь.

Рак

Представникам такого песимістичного знака як ви дуже важливо навчитися знаходити позитив у дрібницях, тоді й більші сприятливі зміни, як кажуть, підтягнуться.

Лев

Намагайтеся не реагувати на провокації токсичних людей, які всіма способами намагатимуться викликати у вас сплеск негативних емоцій – «підігравши» їм, ви втратите великий обсяг своєї енергії.

Діва

Не йдіть на поводі у колеги, який спробує в останній робочий день тижня скинути на вас свою роботу: завдання виявиться з каверзами, а у разі невдачі вся вина перед начальством ляже на вас.

Терези

Для ревнощів у вас сьогодні не буде реальних підстав: підозри в тому, що кохана людина вам невірна, не більше ніж плід вашої фантазії, а ось наслідки сцен, що закочуються вами, можуть виявитися вельми неприємними.

Скорпіон

Закінчивши роботу над справами, яким ви присвятили робочий тиждень, намагайтеся знайти хоча б трохи часу для відпочинку на свіжому повітрі: півгодинна прогулянка в парку буде порівняна з тижневим відпочинком.

Стрілець

Від вирішення господарсько-побутових проблем, навіть якщо вам здається, що вони давно назріли, краще відмовитися: хоч би як ви вирішили ними зайнятися, ладнатися ваші справи не будуть – можливо, зробите тільки гірше.

Козоріг

Займаючись справами, які здаються вам надзвичайно важливими, намагайтеся не забувати про те, що поряд із вами перебувають близькі люди, які потребують вашого часу та уваги.

Водолій

Важливе професійне – або життєве – питання допоможе вирішити старий знайомий, який давно не давав про себе знати, тепер же з'явиться у вашому житті саме до речі: йому до снаги позбавити вас проблеми.

Риби

Розуміючи, що хтось із оточення хоче зачепити вас за живе, намагайтеся відключити емоції: замість того, щоб ображатись, просто задумайтеся, чи варто вам і далі спілкуватися з такою людиною.

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