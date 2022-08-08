Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас наповнюватиме позитивна енергія

День сприятливий для активних дій, які призведуть до переходу на новий рівень – як у роботі, так і у житті загалом.
"Підживлення" позитивною — цілющою — енергією в цей час може походити від усього, що сприяє приємним емоціям — мистецтва, природи, спілкування з оточенням — особливо маленькими дітьми. Зустрічі з людьми – чи ситуаціями – з минулого нагадають про колишні події, а заразом і підкажуть, як діяти в нинішній ситуації.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 серпня для Овнів
Необхідно проаналізувати свої бажання та можливості: швидше за все, ви прагнете того, чого свідомо не можете досягти, тому бажано вибрати щось інше – і не факт, що воно буде гіршим, ніж колишнім.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 серпня для Тельців
Відкладати й надалі важливе життєве чи професійне рішення немає жодної можливості, тому ухвалити його потрібно буде сьогодні: ви давно знаєте, яким воно має бути, тож будьте сміливішими.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 серпня для Близнят
Не варто боятися професійних труднощів тим із вас, хто має міцний тил: сім'я підтримає в будь-якій ситуації, і з новими силами ви зможете подолати будь-які перешкоди, що виникли у вас на шляху.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 серпня для Раків
Сьогодні треба думати не про себе, а про інших: надавши допомогу тим, хто її потребує, ви відчуєте неймовірне піднесення духу і, як наслідок, бажання й надалі продовжувати творити добро.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 серпня для Левів
У поведінці іншої людини ви сьогодні зможете побачити себе — начебто в дзеркалі: найімовірніше, "віддзеркалення" вам не сподобається, а значить, потрібно зробити висновки і зрозуміти, що змінити у своїй поведінці.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 серпня для Дів
Настав час відпустити минуле, яке має над вами величезну силу, саме воно заважає вам жити повноцінним життям і рухатися вперед – без нав'язливих спогадів жити буде набагато легше.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 серпня для Терезів
Доводити комусь із оточенню свою точку зору – марне заняття, однаково вам це не вдасться, тому залиште кожному право помилятися в міру своїх здібностей та можливостей.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 серпня для Скорпіонів
Відчуття дежавю викличе ситуація, яка виявиться точною подібністю до тієї, в яку ви потрапили в минулому: можливо, вона надіслана вам для того, щоб затвердити урок – схоже, ви досі не зробили висновків.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 серпня для Стрільців
Як правило, ви нехтуєте громадською думкою – і правильно робите, але сьогодні вона може виявитися для вас корисною, тому дослухайтеся до того, що буде говорити вам оточення.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 серпня для Козорогів
Залиште осторонь вашу практичність і прагматичність – сьогоднішній день сприятливий для заняття, до якого ви найчастіше буваєте байдужими – до творчості: можливо, вам навіть вдасться створити щось особливе.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 серпня для Водоліїв
Поповнити запаси життєвої енергії допоможе улюблене заняття, на яке у вас — через зайнятість на основному місці роботи — як правило, не вистачає часу, сьогодні ж вам вдасться його знайти.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 серпня для Риб
Обмежте спілкування з тими, з ким нещодавно посварилися: велика ймовірність того, що ваш конфлікт погіршиться, тому бажано перенести зустріч на інший – більш сприятливий день.
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