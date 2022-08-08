Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас наповнюватиме позитивна енергія

День сприятливий для активних дій, які призведуть до переходу на новий рівень – як у роботі, так і у житті загалом.

"Підживлення" позитивною — цілющою — енергією в цей час може походити від усього, що сприяє приємним емоціям — мистецтва, природи, спілкування з оточенням — особливо маленькими дітьми. Зустрічі з людьми – чи ситуаціями – з минулого нагадають про колишні події, а заразом і підкажуть, як діяти в нинішній ситуації.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 серпня для Овнів

Необхідно проаналізувати свої бажання та можливості: швидше за все, ви прагнете того, чого свідомо не можете досягти, тому бажано вибрати щось інше – і не факт, що воно буде гіршим, ніж колишнім.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 серпня для Тельців

Відкладати й надалі важливе життєве чи професійне рішення немає жодної можливості, тому ухвалити його потрібно буде сьогодні: ви давно знаєте, яким воно має бути, тож будьте сміливішими.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 серпня для Близнят

Не варто боятися професійних труднощів тим із вас, хто має міцний тил: сім'я підтримає в будь-якій ситуації, і з новими силами ви зможете подолати будь-які перешкоди, що виникли у вас на шляху.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 серпня для Раків

Сьогодні треба думати не про себе, а про інших: надавши допомогу тим, хто її потребує, ви відчуєте неймовірне піднесення духу і, як наслідок, бажання й надалі продовжувати творити добро.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 серпня для Левів

У поведінці іншої людини ви сьогодні зможете побачити себе — начебто в дзеркалі: найімовірніше, "віддзеркалення" вам не сподобається, а значить, потрібно зробити висновки і зрозуміти, що змінити у своїй поведінці.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 серпня для Дів

Настав час відпустити минуле, яке має над вами величезну силу, саме воно заважає вам жити повноцінним життям і рухатися вперед – без нав'язливих спогадів жити буде набагато легше.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 серпня для Терезів

Доводити комусь із оточенню свою точку зору – марне заняття, однаково вам це не вдасться, тому залиште кожному право помилятися в міру своїх здібностей та можливостей.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 серпня для Скорпіонів

Відчуття дежавю викличе ситуація, яка виявиться точною подібністю до тієї, в яку ви потрапили в минулому: можливо, вона надіслана вам для того, щоб затвердити урок – схоже, ви досі не зробили висновків.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 серпня для Стрільців

Як правило, ви нехтуєте громадською думкою – і правильно робите, але сьогодні вона може виявитися для вас корисною, тому дослухайтеся до того, що буде говорити вам оточення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 серпня для Козорогів

Залиште осторонь вашу практичність і прагматичність – сьогоднішній день сприятливий для заняття, до якого ви найчастіше буваєте байдужими – до творчості: можливо, вам навіть вдасться створити щось особливе.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 серпня для Водоліїв

Поповнити запаси життєвої енергії допоможе улюблене заняття, на яке у вас — через зайнятість на основному місці роботи — як правило, не вистачає часу, сьогодні ж вам вдасться його знайти.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 серпня для Риб

Обмежте спілкування з тими, з ким нещодавно посварилися: велика ймовірність того, що ваш конфлікт погіршиться, тому бажано перенести зустріч на інший – більш сприятливий день.

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