Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми бачитимемо перспективи

День, коли можна розпочинати реалізацію будь-яких професійних проєктів: для них складуться сприятливі умови.

Незначні справи зачекають – з роботою над ними можна не поспішати. Необхідно також складати плани на майбутнє – сьогодні ми стратегічно мислитимемо та ясно бачитимемо як перспективи, так і цілі їх досягнення.

Овен

Не найкращий день для переговорів із партнерами – необхідної домовленості досягти однаково не вдасться, а от посваритися можна буде легко і просто, що не піде на користь діловим взаєминам.

Телець

Велика ймовірність події, яка стане свого роду пророчою: вона дасть зрозуміти, як вам жити далі – умовно кажучи, яким шляхом іти, щоб досягти поставленої мети.

Близнята

Подія, що відбулася цього дня, на перший погляд може здатися негативною, але згодом – гарно поміркувавши – ви зрозумієте, що вона вкладається у відому формулу "лихо не без добра".

Рак

День, коли необхідно довіряти не розуму й логіці, а своїй інтуїції: внутрішній голос, заснований на роботі підсвідомості, підкаже єдино правильний вихід із ситуації.

Лев

Не варто брати близько до серця як події, що відбудуться цього дня, так і слова, почуті вами від людей навколо – найімовірніше, вже завтра ви відволічетеся на нові справи і забудете про все.

Діва

Плани, які ви складатимете цього дня, поряд із реальними подіями повинні містити хоча б частку фантазій, які ви звикли вважати нездійсненними – зараз у них є всі шанси на реалізацію.

Терези

Ваше фінансове становище стабільне, як ніколи, та це не означає, що можна легковажно витрачати гроші на всі боки – режим розумної економії ще нікому не зашкодив.

Скорпіон

Незважаючи на те, що сьогоднішній день – будній, краще провести його не на роботі, а вдома: в тиші, спокої та на самоті, так вам не вдасться ні з ким розпочати конфлікт – вийти з нього виявиться непростою справою.

Стрілець

Причиною сварок з людьми навколо може стати ваш характер, який ви не зможете стримати, тому спробуйте хоча б не випліскувати на них негативні емоції, які у вас накопичилися.

Козоріг

Малознайома людина, з якою ви вирішите поспілкуватися, може наговорити вам багато неприємних – і несправедливих – речей, тому бажано, проігнорувавши її, просто пройти повз.

Водолій

Не варто добиватися свого всіма доступними – й недоступними – способами: поставленої мети досягти однаково не вдасться, а повагу колег і керівництва можна втратити.

Риби

В боротьбі з поганим настроєм усі засоби гарні, але найкраще за все відверто поговорити з давньою подругою – така розмова набагато випередить консультації з найкращим психотерапевтом.

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