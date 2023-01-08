Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть долати погані думки

День, коли кожну – навіть найоптимістичніше налаштовану людину – можуть долати погані думки.

Матеріалізувавшись, вони будуть цілком у змозі негативно вплинути на життя, чого аж ніяк не можна допустити. Найкращий спосіб уникнути такого втручання – тримати під невсипущим контролем погані звички та інстинкти, не даючи їм підняти "голову" й зіпсувати не лише сьогоднішній настрій, а й життєву ситуацію загалом. Важливо також боротися з лінощами і небажанням щось робити – зірки заохотять лише тих, хто активно діятиме.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 січня для Овнів

Секрет успіху цього дня – у правильному чергуванні режиму праці й відпочинку: на безперервну роботу сил, найімовірніше, не вистачить, тому бажано час від часу давати собі хоча б короткотерміновий перепочинок.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 січня для Тельців

Складаючи план професійних дій на найближче майбутнє, спочатку проаналізуйте свої недавні дії, звернувши увагу не лише на проколи, а й на удачі – так буде легше їх повторити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 січня для Близнят

Спокуса витратити гроші на чергове придбання буде дуже велика, та лише вам до снаги протистояти їй, інакше ваш гардероб поповниться непотрібною, але дорогою річчю.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 січня для Раків

Велика ймовірність, що хтось із колег у своїх інтересах чинитиме на вас тиск, намагаючись змусити вчинити всупереч вашим переконанням: намагайтеся дотриматися власної точки зору.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 січня для Левів

Роздратування, яке викликатимуть люди у вашому оточенні, має безпосередній стосунок до вас самих: проаналізуйте свою поведінку і зробіть висновок, про що саме йдеться.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 січня для Дів

На шляху до поставленої професійної мети можуть виникнути серйозні перешкоди, але у вам, вірогідно, вистачить сил на те, щоб подолати їх, головне – мати бажання.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 січня для Терезів

Сумніви щодо правильності обраного вами професійного курсу, які можуть здолати вас цього дня, не мають жодного стосунку до реального стану справ: вони – не більше, ніж вплив Місяця.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 січня для Скорпіонів

Якою би привабливою не була авантюра, якою вас спокушатимуть приятелі чи колеги, не варто брати в ній участь: гроші, які вдасться отримати завдяки їй, швидко скінчаться, а ганьба залишиться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 січня для Стрільців

Хтось із людей навколо може спровокувати вас на негативні емоції: хоч би як вам хотілося відповісти на хамство хамством, робити цього не варто – наслідки можуть бути, м'яко кажучи, небажаними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 січня для Козорогів

Небажано братися до вирішення серйозних професійних питань – успіху в них однаково досягти не вдасться, тож займіться рутинними справами – зрештою, їх теж треба колись робити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 січня для Водоліїв

Не найкращий день для переговорів – як ділових, так і особистих: порозумітися буде важко, а отже, тема обговорення виявиться свідомо проваленою і безперспективною.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 січня для Риб

Вам необхідно зізнатися собі в тому, що ви припустилися помилки у стосунках із близькою людиною – в такому разі ви обов'язково зрозумієте, що вам до снаги і виправити її.

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