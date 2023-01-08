Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть долати погані думки

День, коли кожну – навіть найоптимістичніше налаштовану людину – можуть долати погані думки.
Матеріалізувавшись, вони будуть цілком у змозі негативно вплинути на життя, чого аж ніяк не можна допустити. Найкращий спосіб уникнути такого втручання – тримати під невсипущим контролем погані звички та інстинкти, не даючи їм підняти "голову" й зіпсувати не лише сьогоднішній настрій, а й життєву ситуацію загалом. Важливо також боротися з лінощами і небажанням щось робити – зірки заохотять лише тих, хто активно діятиме.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 січня для Овнів
Секрет успіху цього дня – у правильному чергуванні режиму праці й відпочинку: на безперервну роботу сил, найімовірніше, не вистачить, тому бажано час від часу давати собі хоча б короткотерміновий перепочинок.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 січня для Тельців
Складаючи план професійних дій на найближче майбутнє, спочатку проаналізуйте свої недавні дії, звернувши увагу не лише на проколи, а й на удачі – так буде легше їх повторити.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 січня для Близнят
Спокуса витратити гроші на чергове придбання буде дуже велика, та лише вам до снаги протистояти їй, інакше ваш гардероб поповниться непотрібною, але дорогою річчю.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 січня для Раків
Велика ймовірність, що хтось із колег у своїх інтересах чинитиме на вас тиск, намагаючись змусити вчинити всупереч вашим переконанням: намагайтеся дотриматися власної точки зору.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 січня для Левів
Роздратування, яке викликатимуть люди у вашому оточенні, має безпосередній стосунок до вас самих: проаналізуйте свою поведінку і зробіть висновок, про що саме йдеться.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 січня для Дів
На шляху до поставленої професійної мети можуть виникнути серйозні перешкоди, але у вам, вірогідно, вистачить сил на те, щоб подолати їх, головне – мати бажання.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 січня для Терезів
Сумніви щодо правильності обраного вами професійного курсу, які можуть здолати вас цього дня, не мають жодного стосунку до реального стану справ: вони – не більше, ніж вплив Місяця.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 січня для Скорпіонів
Якою би привабливою не була авантюра, якою вас спокушатимуть приятелі чи колеги, не варто брати в ній участь: гроші, які вдасться отримати завдяки їй, швидко скінчаться, а ганьба залишиться.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 січня для Стрільців
Хтось із людей навколо може спровокувати вас на негативні емоції: хоч би як вам хотілося відповісти на хамство хамством, робити цього не варто – наслідки можуть бути, м'яко кажучи, небажаними.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 січня для Козорогів
Небажано братися до вирішення серйозних професійних питань – успіху в них однаково досягти не вдасться, тож займіться рутинними справами – зрештою, їх теж треба колись робити.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 січня для Водоліїв
Не найкращий день для переговорів – як ділових, так і особистих: порозумітися буде важко, а отже, тема обговорення виявиться свідомо проваленою і безперспективною.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 січня для Риб
Вам необхідно зізнатися собі в тому, що ви припустилися помилки у стосунках із близькою людиною – в такому разі ви обов'язково зрозумієте, що вам до снаги і виправити її.
Читайте також:
- 2023 – рік Чорного Водяного Кролика: прогноз астрологині
- Рік Чорного Водяного Кролика: що нам несе 2023-й
- Війна чи мир: прогноз відомої астрологині на 2023 рік
- Зодіакальний гороскоп на 2023 рік для всіх 12 знаків
- Рік Павича: прогноз на 2023 за зороастрійським календарем