Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відкритися новому

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відкритися новому

День, коли можна і потрібно відмовлятися від вже досягнутої мети, хоч би якою важливою вона була, заради нового та перспективного.

Діяти активно і рішуче потрібно лише після того, як проаналізовано та зважено всі помилки минулого. Необхідно також завершити розпочаті, але з якоїсь причини відкладені вбік справи, інакше вони на енергетичному рівні блокуватимуть нові починання.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 січня для Овнів

День – благо, на календарі вихідний – необхідно присвятити відпочинку, інакше дуже швидко можна буде знесилитись і не зробити всього, що назначено найближчим часом.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 січня для Тельців

Необхідно – будь-що – стримувати негативні емоції: виплеснувши їх назовні, ви не тільки зіпсуєте стосунки з людьми, які вас оточують, але й поставите самих себе в незручне становище.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 січня для Близнят

Усю заплановану на сьогодні роботу вдома бажано зробити в першій половині дня, тому що після обіду енергія – і працездатність – різко зменшиться, і час треба буде присвятити відпочинку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 січня для Раків

Можна нарешті здійснити те, що досі відкладали на невизначений час: наприклад, зробити генеральне прибирання або переставити меблі в квартирі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 січня для Левів

Має сенс на якийсь час відкласти убік роботу і зайнятися собою: погуляти на свіжому повітрі, сходити до лазні або відвідати салон краси — все це піде на користь як фізичному, так і моральному здоров'ю.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 січня для Дів

Важливо стримувати своє невдоволення, навіть якщо воно матиме підстави: сварка, що сталася в цей час, може виявитися не тільки вкрай неприємною, а й тривалою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 січня для Терезів

День треба присвятити підготовці до роботи над проєктом, який – через його масштабність та трудомісткість – був відкладений на потім: на початку наступного тижня складуться сприятливі умови для його реалізації.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 січня для Скорпіонів

Від шпильок і образливих жартів сьогодні слід відмовитися – людина, якій вони будуть адресовані, може виявитися надто злопам'ятною і за кожної нагоди стане нагадувати вам про них.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 січня для Стрільців

Навіть домашні справи, якими ви вирішите зайнятися сьогодні, вимагатимуть чіткого та докладного плану – без нього можна не впоратися з банальним прибиранням та приготуванням, оскільки вас весь час щось відволікатиме.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 січня для Козорогів

Розслаблений стан навряд чи дозволить зробити все, що заплановано на сьогодні, тому можна відкласти домашні справи і зайнятися чимось приємним – наприклад, хобі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 січня для Водоліїв

Про побутові негаразди, які сьогодні можуть здатися справжньою трагедією, вже завтра і не згадається, тому подумайте: чи варто витрачати на них свої дорогоцінні нервові клітини.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 січня для Риб

День не підходить для ухвалення серйозних рішень: навіть якщо на вас тиснуть, вимагаючи швидкої відповіді, відкладіть цей процес хоча б добу — вже завтра ви інакше подивитеся на ситуацію, що склалася.

Читайте також: