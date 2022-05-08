Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: день доленосного знайомства

День, коли людину переповнюватиме енергія, завдяки чому здаватиметься, що море їй – по коліно, а будь-яка справа – до снаги.
Незважаючи на це, зірки радять провести його не на роботі, а вдома – із сім'єю, коханими людьми та дітьми. Тим, у чиїй сім'ї існують будь-які – пов'язані з цим днем – традиції, необхідно дотриматися їх – це наповнить стосунки з рідними та близькими новим змістом. Знайомство, яке сталося цього дня, виявиться доленосним, особливо якщо воно відбудеться в дорозі.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 березня для Овнів
Не найсприятливіший день для ризикованих фінансових операцій: із грошима бажано поводитися вкрай обережно – не витрачати зайвого та не купувати речі, потреба у яких є мінімальною.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 березня для Тельців
Необхідно скористатися можливостями, які надасть вам сьогодні життя, щоб виправити тупикову ситуацію, що склалася, і почати все спочатку — шанси на це великі, як ніколи.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 березня для Близнят
Не варто відмовлятися від альтруїзму, потяг до якого ви можете відчути від самого ранку: допомога, яку ви надасте сьогодні іншим, з часом обов'язково повернеться сторицею.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 березня для Раків
Зустріч з людиною з минулого, особливо якщо вона колись серйозно вас образила: схоже, що за час, що минув від моменту розставання, вона покаялась і готова попросити вибачення у вас.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 березня для Левів
Подія, яка – з великою ймовірністю – відбудеться цього дня, підштовхне вас до проведення «ревізії» своїх вчинків: цілком можливо, що це стане приводом для того, щоб розпочати життя з чистого аркуша.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 березня для Дів
Ухвалюючи важливі рішення, необхідно ретельно аналізувати наявні обставини та зважувати всі можливі «за» та «проти», щоб згодом не шкодувати про поспішні дії.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 березня для Терезів
День сприятливий для процесу, який вчителя у школі називали «роботою над помилками»: необхідно буде проаналізувати всі дії останнього часу, знайти хиби та виправити їх.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 березня для Скорпіонів
Тріщину, яка може виникнути у взаєминах із близькою людиною, необхідно «цементувати» одразу ж, без зволікання: у жодному разі не можна заганяти проблему, що виникла, вглиб.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 березня для Стрільців
День сприятливий для того, щоб подумати про душу – на щастя, не в загальноприйнятому значенні цього висловлювання: останнім часом ваш моральний стан не можна назвати врівноваженим – це необхідно виправити.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 березня для Козорогів
Не варто відмовляти в допомозі людині, яка до вас за нею звернеться: для вас це, найімовірніше, не складе особливих труднощів, а для неї стане серйозною та дієвою допомогою.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 березня для Водоліїв
Будьте уважні до оточення – це дозволить вам зрозуміти, хто ставиться до вас із симпатією, а хто – з ворожістю. Враховуйте знання у спілкуванні — як з одними, так і з іншими.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 березня для Риб
Вам сьогодні небажано ставати до реалізації нових проєктів: вони будуть просуватися повільно, з відтягуваннями, тому краще закінчити ті справи, над якими ви працюєте давно.
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