Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно допомагати людям

День минає під знаком благодійності – сьогодні, на відміну від інших днів, треба допомагати людям, навіть якщо вони про це не просять.

Допомога може бути будь-якою – моральною, матеріальною, фізичною, духовною: головне, щоб людині після її надання жити стало хоча б трохи легше, ніж до неї. Підтримувати водночас бажано сторонніх людей, які не мають до нас стосунку – допомога родичам і близьким зараховуватися як "плюс" у карму не буде.

Овен

Якої б мети ви не вирішили сьогодні досягти – професійної чи господарської, не намагайтеся хапатися за все й одразу: розставте пріоритети та дійте від важливих цілей до менш значущих.

Телець

Фізична активність сьогодні користі не принесе, тому бажано зосередитися на завданнях, які потребують розумового вирішення – цього дня інтелект цінуватиметься більше за інші якості.

Близнята

Налаштовуватися сьогодні потрібно тільки на позитив, тоді будь-яка справа, до якої ви візьметеся, складатиметься легко й без напруженості, а негатив лише відбере у вас сили, яких навесні й так небагато.

Рак

Не варто скаржитися на своє життя стороннім людям, яких ви до того ж погано знаєте: велика ймовірність того, що вони скористаються вашою відвертістю вам на шкоду – шукайте моральної підтримки у близьких.

Лев

Для продуктивної роботи сьогодні сприятлива лише друга половина дня, першу ж потрібно присвятити відпочинку та підготовці до активної діяльності – сили знадобляться вам уже пообіді.

Діва

Якщо ви давно збиралися змінити місце роботи, кращого часу, ніж нинішній день, вам не знайти: вакансія, яку вам запропонують обійняти сьогодні, може виявитися справою вашої мрії.

Терези

Як не дивно це прозвучить, але сьогодні вам треба якомога менше спілкуватися з близькими людьми – занадто велика ймовірність сварки на порожньому місці, яку не вдасться закінчити одразу.

Скорпіон

Енергію, яка переповнюватиме вас сьогодні, потрібно спрямувати не на конфлікти зі своїм оточенням, до яких підштовхуватиме вас ваш характер, а на добрі справи – наприклад, на наведення ладу в оселі.

Стрілець

Не беріться до роботи над новими проєктами доти, доки не завершите старі, причому зробити це треба буде на совість, тоді й починання вдасться здійснити найкращим чином.

Козоріг

Поява у вашому житті людини з минулого нестиме серйозне смислове навантаження: велика ймовірність того, що вона має підказати вам, як діяти в ситуації, що склалася у вашому житті.

Водолій

Сумні думки, які можуть долати вас цього дня, легко блокувати позитивними емоціями, а з чим вони водночас будуть пов'язані, вирішувати кожному з вас.

Риби

Зустрічі сьогодні мають бути лише діловими – у них вам вдасться досягти необхідної домовленості, а от побачення і спілкування з друзями призведе до несподіваних та образливих конфліктів.

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