Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-які слова можуть матеріалізуватися

День, коли будь-які – сказані навмисно чи ненароком – слова матеріалізуються, полегшуючи або, навпаки, ускладнюючи наше життя.
Тому необхідно ретельно зважувати та контролювати все, що людина каже, щоб замість очікуваного й бажаного не отримати те, що зовсім не потрібно. Також небажано розпочинати словесні суперечки з будь-ким, але особливо небезпечно сваритися з керівництвом – це несприятливо позначиться на професійному та фінансовому становищі.
Овен
Незважаючи на початок робочого тижня, день не можна називати вдалим для нових справ, а ось для того, щоб приділити час собі, підходить цілком: варто зайнятися тим, що приносить вам задоволення, а ще краще – користь.
Телець
Як би не дратувала вас людина, з якими ви будете змушені спілкуватися, не опускайтеся до грубості: їй ви однаково нічого не доведете, а в очах інших людей ваш авторитет похитнеться.
Близнята
Зірки радять представникам вашого знака відмовитися від активних дій професійного характеру на користь побутових і господарських клопотів – тут вам вдасться досягти завидних результатів.
Рак
Небажано довго віддаватися спогадам про минуле, яке сьогодні – з висоти часу, що минув – здається вам безмірно щасливим: набагато важливіше відчути всю красу сьогоднішнього дня.
Лев
Незважаючи на властиві вам самостійність і незалежність, зокрема й фінансову, небажано демонструвати ці якості коханій людині, адже в такому разі вона не зможе надати вам посильну допомогу.
Діва
Останнім часом ви багато й наполегливо працювали, а отже, заслужили на відпочинок: сьогодні зірки радять вам вирушати в подорож – навіть недалека та нетривала, вона дозволить вам відновити сили.
Терези
Нинішній день може запустити ланцюгову реакцію приємних життєвих змін, яких ви давно очікували: головне – не злякатися їхньої стрімкості та не загальмувати в найвідповідальніший момент.
Скорпіон
Проблема, яка останнім часом ускладнює ваше життя, не така страшна, як це може здатися на перший погляд: ви й самі знаєте, як її можна вирішити, просто вихід із ситуації вам не подобається, але іншого, на жаль. немає.
Стрілець
Ви даремно тримаєтеся за минуле: поклавши руку на серце, треба визнати, що воно здається казковим лише тому, що вже минуло – якщо добре подумати, можна згадати й неприємні моменти.
Козоріг
Робота сьогодні навряд чи виправдає ваші очікування – найімовірніше, все падатиме у вас із рук, тому бажаного результату досягти не вдасться, тож незважаючи на початок тижня, краще присвятити день відпочинку.
Водолій
Будь-які зміни – навіть якщо йтиметься про переставляння меблів або зміну текстилю в оселі – стануть гарною прикметою: така – побутова – магія призведе до покращення вашої життєвої ситуації.
Риби
Головною якістю, яка вам знадобиться сьогодні у спілкуванні з людьми навколо, стане дипломатичність: у розмовах – як ділового, так і особистого характеру – бажано уникати гострих кутів.
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