Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас переслідуватимуть спокуси

День, коли кожного з нас переслідуватимуть спокуси, йти на поводі в яких вкрай небажано.
Якої б сфери життя не стосувалися спокуси, не можна їм скорятися, оскільки згодом про це доведеться пошкодувати: з'їдений шматочок торта відіб'ється зайвими грамами на боках, а неблагородний вчинок, який людина здійснить під впливом хвилинної слабкості, надовго – якщо не назавжди – зіпсує її репутацію.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 вересня для Овнів
Може з'ясуватися, що людина, яку ви звикли вважати своїм другом, виявиться зовсім не тим, за кого себе видає, але робити з цього трагедію не варто – наодинці після розриву ви не залишитеся.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 вересня для Тельців
Максимум вільного часу сьогодні необхідно провести з дітьми: вони потребують вашої уваги, без якої, цілком можливо, вони скоро зовсім відіб'ються від рук – не варто доводити до цього.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 вересня для Близнят
Не варто піддаватися ліні, яка долатиме вас від ранку і протягом усього дня: під її впливом ви можете втратити важливий професійний шанс, який випаде вам сьогодні.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 вересня для Раків
День сприятливий для займання благодійністю: не пошкодувавши того, що зможете віддати нужденній людині, ви дуже скоро отримаєте компенсацію від вищих сил – закон бумеранга ще ніхто не скасовував.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 вересня для Левів
Поставивши перед собою мету, займайтеся лише нею і не відволікайтеся на сторонні справи: ви можете нічого не встигнути, і вам залишиться лише шкодувати про бездарно витрачений час.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 вересня для Дів
Навіть якщо ви не знаєте, як діяти в тому чи іншому конкретному випадку, не поспішайте запитувати поради у близьких – навряд чи вони зможуть увійти у ваше становище та підказати, як діяти.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 вересня для Терезів
На роботі сьогодні особливо напружуватися не варто, все одно справа ця безнадійна – особливих успіхів за всього бажання досягти не вдасться, тож краще зайнятися чимось корисним – наприклад, провести прибирання.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 вересня для Скорпіонів
Влаштувати шопінг – не найкраща ідея для цього дня: захопившись, ви можете витратити набагато більше, ніж планували спочатку, пробивши серйозний пролом у своєму нинішньому бюджеті.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 вересня для Стрільців
До претензій, які може висловити вам близька людина, необхідно поставитися з розумінням: можливо, останнім часом ваші стосунки почали заходити у глухий кут – саме час їх обговорити.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 вересня для Козорогів
Найкращий спосіб нейтралізувати негативну енергетику, яка накриватиме вас від самого ранку, – спрямувати її в мирне – творче – русло: займіться улюбленою вами роботою.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 вересня для Водоліїв
Подолати численні спокуси цього дня допоможе сила волі, якщо ж ви її не задієте, не дивуйтеся з того, що згодом дуже довго лаятимете себе за скоєні помилки.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 вересня для Риб
Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно стежити за тим, що ви кажете: необережні слова можуть образити когось із людей у вашому оточенні, що призведе до серйозних проблем у стосунках.
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