Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас переслідуватимуть спокуси

День, коли кожного з нас переслідуватимуть спокуси, йти на поводі в яких вкрай небажано.

Якої б сфери життя не стосувалися спокуси, не можна їм скорятися, оскільки згодом про це доведеться пошкодувати: з'їдений шматочок торта відіб'ється зайвими грамами на боках, а неблагородний вчинок, який людина здійснить під впливом хвилинної слабкості, надовго – якщо не назавжди – зіпсує її репутацію.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 вересня для Овнів

Може з'ясуватися, що людина, яку ви звикли вважати своїм другом, виявиться зовсім не тим, за кого себе видає, але робити з цього трагедію не варто – наодинці після розриву ви не залишитеся.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 вересня для Тельців

Максимум вільного часу сьогодні необхідно провести з дітьми: вони потребують вашої уваги, без якої, цілком можливо, вони скоро зовсім відіб'ються від рук – не варто доводити до цього.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 вересня для Близнят

Не варто піддаватися ліні, яка долатиме вас від ранку і протягом усього дня: під її впливом ви можете втратити важливий професійний шанс, який випаде вам сьогодні.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 вересня для Раків

День сприятливий для займання благодійністю: не пошкодувавши того, що зможете віддати нужденній людині, ви дуже скоро отримаєте компенсацію від вищих сил – закон бумеранга ще ніхто не скасовував.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 вересня для Левів

Поставивши перед собою мету, займайтеся лише нею і не відволікайтеся на сторонні справи: ви можете нічого не встигнути, і вам залишиться лише шкодувати про бездарно витрачений час.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 вересня для Дів

Навіть якщо ви не знаєте, як діяти в тому чи іншому конкретному випадку, не поспішайте запитувати поради у близьких – навряд чи вони зможуть увійти у ваше становище та підказати, як діяти.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 вересня для Терезів

На роботі сьогодні особливо напружуватися не варто, все одно справа ця безнадійна – особливих успіхів за всього бажання досягти не вдасться, тож краще зайнятися чимось корисним – наприклад, провести прибирання.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 вересня для Скорпіонів

Влаштувати шопінг – не найкраща ідея для цього дня: захопившись, ви можете витратити набагато більше, ніж планували спочатку, пробивши серйозний пролом у своєму нинішньому бюджеті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 вересня для Стрільців

До претензій, які може висловити вам близька людина, необхідно поставитися з розумінням: можливо, останнім часом ваші стосунки почали заходити у глухий кут – саме час їх обговорити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 вересня для Козорогів

Найкращий спосіб нейтралізувати негативну енергетику, яка накриватиме вас від самого ранку, – спрямувати її в мирне – творче – русло: займіться улюбленою вами роботою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 вересня для Водоліїв

Подолати численні спокуси цього дня допоможе сила волі, якщо ж ви її не задієте, не дивуйтеся з того, що згодом дуже довго лаятимете себе за скоєні помилки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 вересня для Риб

Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно стежити за тим, що ви кажете: необережні слова можуть образити когось із людей у вашому оточенні, що призведе до серйозних проблем у стосунках.

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