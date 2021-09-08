Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: день поганого настрою

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: день поганого настрою

День поганого настрою й апатії, яким необхідно протистояти хоч би що.

Зло в цей час буде протистояти добру, ось тільки сил, щоб перемогти його, йому, на щастя, не вистачить. Проте, кожному з нас доведеться балансувати на межі добра і зла, вибираючи те, що ближче кожному. Втім, важливо пам'ятати, що за своє рішення — яким би воно не було — обов'язково доведеться відповідати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 вересня для Овнів

День сприятливий для будь-якої фізичної роботи: можна робити ремонт, проводити генеральне прибирання, наводити лад на дачі — збирати урожай, що залишився на гілках і грядках, і займатися консервацією.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 вересня для Тельців

Цього дня не варто демонструвати свій характер ні вдома, ні на роботі: сварка з близькою людиною може призвести до розлучення, а конфлікт на роботі — як з колегами, так і з начальством — до звільнення.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 вересня для Близнят

Вам сьогодні необхідно утриматися алкогольних напоїв — їхнє приймання може негативним чином позначитися як на вашому самопочутті, так і на поведінці: під впливом винної пари можна наговорити зайвого.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 вересня для Раків

День сприятливий для рішучої розмови з начальством: саме сьогодні воно може дослухатися до ваших доводів щодо підвищення на посаді або збільшення зарплати і зробити так, як ви просите.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 вересня для Левів

Від медичних маніпуляцій — передусім, хірургічних операцій — сьогодні краще відмовитися: замість очікуваної користі вони можуть принести організму шкоди, так що краще їх перенести.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 вересня для Дів

Втому, яка може здолати вас в цей час, потрібно лікувати не відпочинком, а зміною занять: так, після занять розумовою працею бажано перейти до фізичної — наприклад, зайнятися прибиранням — і навпаки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 вересня для Терезів

Небажано з'ясовувати стосунки з близькою людиною, навіть якщо вам здасться, що прийшов час для щирої розмови: на жаль, нічого крім серйозного — і довгогрального — конфлікту це не принесе.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 вересня для Скорпіонів

До зауважень, які може сьогодні зробити оточення, необхідно поставитися з максимальною увагою: задумавшись над критичними зауваженнями, можна значно поліпшити своє життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 вересня для Стрільців

Не варто змушувати себе працювати, незважаючи ні на що: можливо, краще дати собі можливість відпочити — почитати або послухати музику, а потім — зі свіжими силами — знову взятися за роботу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 вересня для Козорогів

День несприятливий для романтичних побачень і зустрічей із друзями: все складеться зовсім не так, як ви того очікуєте, а виникла через будь-які дрібниці сварка негативно відіб'ється на взаєминах.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 вересня для Водоліїв

Можна починати роботу над великим проєктом, який ви давно і ретельно готуєте — сьогодні складуться сприятливі обставини для старту, який енний час по тому приведе до успішного фіналу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 вересня для Риб

День, коли категорично не рекомендується байдикувати: енергія, яка б'є через край — в буквальному сенсі цього слова — зіграє з вами злий жарт, підштовхуючи до активних, але, на жаль, марних дій.

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