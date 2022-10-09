Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чекає успіх у особистому житті

День потужної енергетики, що викликає приємні відчуття, – від короткочасної ейфорії до довгострокового щастя.

Успіх у особистому житті – про професійні питання сьогодні говорити не варто – супроводжуватиме насамперед тих, хто впевнений у собі та вміє рухатися до мети, незважаючи на перешкоди. Тим, хто хоче змінити свій статус, можна робити і приймати пропозицію руки і серця, призначати дати заручин і весілля.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 жовтня для Овнів

Нападки людини, яка ставиться до вас із упередженням, не варто приймати близько до серця: їхня думка навряд чи має для вас хоч якесь значення, так що зберігайте спокій і бережіть нерви.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 жовтня для Тельців

Скористайтеся можливістю виправити припущену раніше помилку або підкоригувати неправильне рішення, поки для цього ще є час — інакше доведеться довго виправляти свої недоліки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 жовтня для Близнят

У цей час ви пожинатимете плоди того, що "посіяли" в попередні два-три тижні, тому нарікати у разі прикрої невдачі доведеться тільки на себе, втім, дякувати за заслужений успіх — теж.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 жовтня для Раків

Успішними будуть будь-які фінансові заходи – зокрема й ті, які пов'язані з прихильністю талану, і якщо грати у казино зірки вам навряд чи порадять, то купувати лотерейні квитки можна і потрібно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 жовтня для Левів

День сприятливий для зміни іміджу: чому б не відвідати салон краси, не порадитися зі стилістом та візажистом щодо того, яким має бути ваш новий образ.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 жовтня для Дів

Недуги, які можуть дати себе знати в цей час, виявляться психосоматичними: вони будуть пов'язанми не з фізичними, а з духовними проблемами організму, які потрібно терміново вирішувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 жовтня для Терезів

День, коли надмірна активність не дозволить виконати все заплановане, навпаки, може завадити цьому через скоєні помилки, так що діяти краще не поспішаючи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 жовтня для Скорпіонів

До примх коханої людини необхідно поставитися з увагою та розумінням: найімовірніше, така поведінка обумовлена проблемами на роботі, які вона переживає навіть у вихідний день.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 жовтня для Стрільців

Взаємини з друзями – особливо тими, кого ви давно не бачили – можуть здатися напруженими, але варто поспілкуватися ближче, як ситуація проясниться: виявиться, що вам просто потрібно частіше зустрічатися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 жовтня для Козорогів

Навколишні ставляться до вас максимально доброзичливо, проте це не означає, що ви не знайдете приводів для конфліктів, тому, зрозуміло, за можливості необхідно максимально скоротити спілкування.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 жовтня для Водоліїв

День сприятливий для примирення з людьми, від яких вас віддали сварка: навіть якщо вона сталася досить давно, саме сьогодні вони будуть максимально схильні до того, щоб зрозуміти і пробачити вас.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 жовтня для Риб

Не варто сумніватися в ідеях, які в цей час спадуть вам на думку: можливо, ви не отримаєте за них Нобелівську премію, але премію від начальства – цілком, обов'язково завтра поділіться з ним своїми думками.

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