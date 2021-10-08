Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно все обдумати

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно все обдумати

День, коли будь-який вчинок, навіть якщо він здається незначним, необхідно ретельно обмірковувати.

Якщо ухвалене рішення буде правильним, вже найближчим часом життя може змінитися на краще, тому так важливо не діяти навмання — з натхнення. Думка повинна випереджати дію, а не навпаки, тоді все складеться якнайкраще.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 жовтня для Овнів

Тим, хто давно мріяв про те, щоб перейти на нове місце роботи, можуть зробити пропозицію їхньої мрії — найголовніше, не упустити вдалий шанс, охочих обійняти цю посаду виявиться чимало.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 жовтня для Тельців

Не варто робити оточення заручниками свого поганого настрою: насмперед це стосується близьких, але й малознайомі люди не заслужили такого — негативного — ставлення з вашого боку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 жовтня для Близнят

Емоційні гойдалки, які підхоплять вас сьогодні, коли негативний настрій буде змінюватися позитивним і навпаки, можуть неабияк вимотати — зосередьтеся на хорошому і не повертайтеся до негативу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 жовтня для Раків

Спокуса відповісти злом на зло буде сьогодні великою, як ніколи, але її бажано знищити в зародку — в іншому разі може вийти ланцюгова реакція, яка не дасть вибратися з негативу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 жовтня для Левів

Отримавши пропозицію заробити велику суму, практично нічого для цього не роблячи, не поспішайте відповідати згодою: цілком може статися, що сили і час виявляться витраченими даремно.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 жовтня для Дів

Велика ймовірність того, що ви, знесилившись, відчуєте бажання кинути справу, якою займаєтеся — зірки не рекомендують вам це робити: варто вам трохи потерпіти, і відкриється друге дихання.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 жовтня для Терезів

Ті, хто давно подумує про зміну роду діяльності, сьогодні можуть нарешті усвідомити, чому саме вони хочуть займатися — тепер залишиться тільки намітити план досягнення мети.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 жовтня для Скорпіонів

Можлива зустріч із першим коханням дасть шанс на відновлення колишніх взаємин — від того моменту, на якому вони колись завершилися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 жовтня для Стрільців

Хапаючись за всі справи одразу, ви — як в гонитві за двома зайцями — гарантовано не встигнете практично нічого, тому необхідно скласти детальний план і ретельно його дотримуватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 жовтня для Козорогів

Великим буде бажання розслабитися і влаштувати собі вихідний, благо, в календарі він так і позначений, але зірки не радять вам цього робити — спочатку необхідно довести до логічного кінця всі розпочаті раніше справи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 жовтня для Водоліїв

Дрібні особисті невдачі, можливі в цей час, не варто сприймати як катастрофу — кожен має право як на помилки, так і на їх виправлення: поясніть коханій людині, що не хотіли її образити, вона все зрозуміє.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 жовтня для Риб

З наміченого "курсу вихідного дня" можуть збити дрібні побутові негаразди: щоб не дати їм таку можливість, відкладіть їх рішення на енний час — найкраще на сьогоднішній вечір.

Гороскопи на жовтень 2021:

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