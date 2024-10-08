Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба рухатися вперед

День, коли залишивши позаду все, що нам заважає – як у фізичному, так і в моральному плані, – треба рухатися вперед.

Настав час діяти рішуче, активно просуваючись до поставлених цілей. Водночас можна розкаюватися у власних гріхах і вибачати провини інших людей, забувати образи та не зосереджуватися на негативі – оскільки він збільшується, "живлячись" нашими емоціями, в такому разі його стане менше. Час також сприятливий для облаштування та облагородження навколишнього простору. Можна планувати і робити ремонт будь-якої складності – аж до повного перепланування житла – та упорядковувати ділянку заміського будинку або дачі.

Овен

Відповідаючи на важливі професійні та життєві питання, необхідно звернутися по допомогу до свого внутрішнього голосу: він дасть єдино правильну в цій ситуації пораду щодо того, як треба вчинити.

Телець

Будь-яку справу, розпочату цього дня, вдасться швидко та успішно завершити, до того ж фінансові дивіденди, які вона принесе, не лише потішать сумою, а й не забаряться.

Близнята

Професійний шанс, який подарує цей день, буде надзвичайно вдалим, тому необхідно докласти максимум зусиль, щоб його не проґавити – повториться такий вдалий збіг обставин нескоро.

Рак

Важливі дані, необхідні для роботи, можна буде отримати лише зі спілкування з іншими людьми, тому – незважаючи на вашу закритість – потрібно сміливо доєднуватися до розмов.

Лев

Бажано хоча б на день відволіктися від роботи, щоб приділити увагу близьким людям – літнім родичам і дітям, через свою вразливість вони особливо потребують вашої любові.

Діва

Перепросити людину, яку ви – навмисно чи ненароком – образили деякий час тому, ніколи не пізно, тим більше що сьогодні вона особливо схильна помиритися з вами.

Терези

Важливо звертати увагу на знаки, які посилатиме вам доля: без їхньої підказки ви, опинившись на життєвому чи професійному роздоріжжі, можете звернути зовсім не в той бік.

Скорпіон

У професійній сфері зірки наполегливо рекомендують вам займатися лише роботою – інтриги, чвари та плітки, яким захоплений ваш колектив, краще залишити без уваги.

Стрілець

Тим, хто сьогодні хоче багато встигнути, бажано скласти докладний план дій: послідовно дотримуючись його, ви зможете легко та швидко виконати всі професійні завдання дня.

Козоріг

Не варто покладати особливих надій на сьогоднішні трудові звершення – через загальну суцільнурозслабленість вам навряд чи вдасться зробити щось серйозне, тому краще присвятити цей час відпочинку.

Водолій

Не варто нервувати з приводу дрібних негараздів професійної та побутової властивості – не мине й доба, як ви благополучно про них забудете, тож варто поберегти дорогоцінні нервові клітини.

Риби

Сьогодні не варто ухвалювати серйозні рішення: якщо ви помилитеся – а такої ймовірності уникнути не можна, серйозні наслідки неминучі, тож краще не ризикувати.

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