Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли в нас прокинеться сила

День потужної космічної енергії, яка пробуджує в людях невідому їм досі силу – як моральну, так і фізичну.

Але варто пам'ятати, що будь-які фізичні дії мають бути під контролем розуму, інакше можна наламати серйозних "дров". Час – що сприятливо для понеділка – передбачає активні дії, спрямовані на руйнацію старого заради створення нового. Причому стосується це не лише професійних чи бізнес-питань, а й особистого життя: чи варто продовжувати стосунки, які нікому не приносять радості?

Овен

Вірити сьогодні на слово не варто нікому, навіть якщо йдеться про близьких людей – друзів чи родичів: навряд чи вони обманюватимуть вас навмисне, найімовірніше, самі були введені кимось в оману.

Телець

Незважаючи на початок тижня, для вас є сенс зайнятися побутовими клопотами: прибирання – як поточне, так і генеральне – дозволить вам очистити житло від негативної енергетики, що позитивно позначиться на житті загалом.

Близнята

Можна братися до реалізації професійних проєктів, які з різних причин довго відкладалися на потім: складуться максимально сприятливі обставини для їхнього втілення у життя.

Рак

Складаючи робочий план на найближче майбутнє, намагайтеся врахувати і вписати до нього якнайбільше деталей і нюансів, так вам буде набагато легше і простіше втілити його в життя.

Лев

Представники вашого знака зазвичай вважають ризик благородною справою, але сьогодні керуватися цим висловлюванням не варто: надто велика ймовірність програти, а не виграти.

Діва

Не варто нав'язувати людям навколо свою думку, навіть якщо об'єктивно ви цілком маєте рацію: залиште їм право на власну необачність – нехай вони самі зрозуміють і визнають, що помилялися.

Терези

Можна – і навіть потрібно – робити великі придбання, які ви давно планували: по-перше, вам вдасться отримати їх із гарною знижкою, а по-друге, якість купленого радуватиме вас доволі довго.

Скорпіон

Не варто давати поради своєму оточенню, навіть якщо вас про них попросять: велика ймовірність того, що в разі помилки людина захоче звалити провину за неї на вас, запевняючи, що саме ви спрямували її не в той бік.

Стрілець

Роботу над новими проєктами сьогодні краще не розпочинати – успішною вона однаково не буде, тож краще присвятити день підготовці до неї: складанню плану та визначенню необхідних сил і засобів.

Козоріг

Незважаючи на початок робочого тижня, необхідно знайти час для спілкування з родиною – насамперед літніми родичами й маленькими дітьми: розмови з ними піднімуть вам настрій і встановлять мир у душі.

Водолій

Не можна легковажно ставитися до знаків, які сьогодні надсилатимуть вам вищі сили – вони допоможуть вам уникнути серйозної помилки як у професійній сфері, так і в особистому житті.

Риби

День сприятливий для повернення старих боргів: якщо не зможете повернути все, віддайте хоча б частину, тоді грошовий потік, який іде до вас, не перерветься – в іншому разі найближчим часом він може й "пересохнути".

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