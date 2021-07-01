Гороскоп на липень 2021 року для Близнят: намагайтеся не реагувати на ревнощі коханого

Що чекає на Близнят у середині літа.
Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Близнятам у липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Робота і суспільне життя
Йдучи у відпустку, необхідно завершити всі розпочаті до нього справи, залишивши їх в бездоганному порядку. В іншому разі після повернення можна буде не тільки отримати прочухана від начальства, а й потрапити в цейтнот, намагаючись одночасно вирішити старі — завислі — і нові професійні питання.
Особисте життя, будинок і сім'я
На ревнощі коханої людини необхідно реагувати максимально спокійно, без емоцій: вона і сама не рада своїм мукам, але нічого не може з собою вдіяти. Чому б не допомогти їй, довівши, що її підозри безпідставні?
Здоров'я
Зірки рекомендують привести своє тіло в ідеальний лад — настає сприятливий час для фізичних тренувань і дієт.
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