Гороскоп на липень 2021 року для Дів: візьміть таймаут у взаєминах

Гороскоп на липень 2021 року для Дів: візьміть таймаут у взаєминах

Що чекає на Дів у середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Дівам в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

Зайнявши начальницьке крісло, найважливіше — знайти спільну мову з підлеглими, які ще вчора були співробітниками, що не так просто, як може здатися на перший погляд: панібратство, до якого вони звикли, викорінювати доведеться довго і наполегливо.

Особисте життя, будинок і сім'я

В особистих стосунках необхідно взяти таймаут і визначитися з тим, чи варто їх взагалі продовжувати або краще не мучити ні себе, ні тих, хто перебуває поряд. Вирішивши дати собі і їй другий шанс, потрібно проявити толерантність і терпіння, інакше навряд чи вдасться отримати позитивний результат.

Здоров'я

Вибирати місце для відпочинку необхідно з урахуванням властивих представникам знака хронічних захворювань, тоді до наступного літа про них можна буде забути.

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