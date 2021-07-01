Гороскоп на липень 2021 року для Козорогів: не можна економити на собі

Що чекає на Козорогів у середині літа.
Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Козорогам у липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Робота і суспільне життя
Вмикаючи режим економії, важливо пам'ятати про те, що організм потребує вітамінів і мінералах, а літо — найкращий час наситити його корисними речовинами, тому не варто опускатися до властивої представникам знака жадібності — крім шкоди, вона нікому нічого не принесе.
Особисте життя, будинок і сім'я
Рішення побутових питань, які на повний зріст встануть у цей час, відсунути ніяк не вдасться, тому потрібно сприймати їх як своєрідний відпочинок — так вдасться і житло ушляхетнити, і нервові клітини зберегти.
Здоров'я
Необхідно звернути увагу на стан серцево-судинної системи: бажано менше бувати на відкритому сонці, виходити на вулицю зранку і ввечері і займатися загартовуванням, наприклад, чергуючи гарячий і холодний душ.
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