Гороскоп на липень 2021 року для Левів: не дозволяйте стороннім втручатися у ваше життя

Гороскоп на липень 2021 року для Левів: не дозволяйте стороннім втручатися у ваше життя

Що чекає на Левів у середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Левам у липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

Місяць, розділившись навпіл, дасть можливість і відпочити, і попрацювати, і, а це, мабуть, найважливіше в літню пору, непогано заробити, що вкрай важливо в відпускний час: можна буде набиратися сил, ні в чому собі не відмовляючи.

Особисте життя, будинок і сім'я

Не можна дозволяти стороннім людям втручатися у ваше особисте життя — варто поставити їх на місце, нагадавши про те, що непогано було б потурбуватися своїми домашніми і сімейними обставинами. Нове — перспективне — знайомство мотивує тих представників знака, які поки ще не зуцстріли другу половинку, на зміну іміджу, відвідування салонів краси, заняття спортом і зміну системи харчування.

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