Гороскоп на липень 2021 року для Овнів: вам треба відпочити

Гороскоп на липень 2021 року для Овнів: вам треба відпочити

Що чекає на Овнів в середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Овнам в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

Всі професійні справи можна відкласти як мінімум на два тижні, а як максимум — на місяць, прийшов час відпустки, який необхідно провести з максимальною користю для здоров'я — як фізичного, так і морального.

Здоров'я

Останнім часом з різних причин почастішала ймовірність нервових зривів, так що відпочинок на природі — в лісі або біля води — не буде зайвим.

Особисте життя, будинок і сім'я

Особисте життя, на жаль, очікуваних сюрпризів не піднесе: курортного роману, на який все стане вказувати, не станеться, але, можливо, воно й на краще — наслідки, якими він, як правило, загрожує, зараз нікому не потрібні.

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