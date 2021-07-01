Гороскоп на липень 2021 року для Овнів: вам треба відпочити

Що чекає на Овнів в середині літа.
Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Овнам в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Робота і суспільне життя
Всі професійні справи можна відкласти як мінімум на два тижні, а як максимум — на місяць, прийшов час відпустки, який необхідно провести з максимальною користю для здоров'я — як фізичного, так і морального.
Здоров'я
Останнім часом з різних причин почастішала ймовірність нервових зривів, так що відпочинок на природі — в лісі або біля води — не буде зайвим.
Особисте життя, будинок і сім'я
Особисте життя, на жаль, очікуваних сюрпризів не піднесе: курортного роману, на який все стане вказувати, не станеться, але, можливо, воно й на краще — наслідки, якими він, як правило, загрожує, зараз нікому не потрібні.
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