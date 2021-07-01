Гороскоп на липень 2021 року для Риб: не варто заводити стосунки на боці

Гороскоп на липень 2021 року для Риб: не варто заводити стосунки на боці

Що чекає на Риб у середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Рибам в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

Поки всі будуть відпочивати, необхідно скористатися сприятливими обставинами і просунутися кар'єрними сходами — не варто упускати таку можливість, інакше згодом доведеться про неї пошкодувати. Безробітні представники знака з великою часткою ймовірності отримають місце своєї мрії.

Особисте життя, будинок і сім'я

Стосунки на боці навряд чи позитивним чином позначаться на взаєминах із близькою людиною, тому вступати в них можна тільки в тому разі, якщо в родині вже нічого не тримає.

Здоров'я

Будь-яке — навіть незначне — нездужання має стати приводом для звернення до лікаря: навряд чи йтиметься про серйозну хворобу, але в її відсутності краще переконатися одразу.

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