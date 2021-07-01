Гороскоп на липень 2021 року для Скорпіонів: варто подумати про відпочинок

Гороскоп на липень 2021 року для Скорпіонів: варто подумати про відпочинок

Що чекає на Скорпіонів у середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Скорпіонам у липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

Якщо не вирушити на відпочинок просто зараз, вже через кілька днів залишиться тільки розвести руками і визнати, що сил — як фізичних, так і моральних — не залишилося ні на що, так що не варто зволікати — потрібно негайно взяти "квитки в літо", які дозволять підзарядитися енергією на рік наперед.

Особисте життя, будинок і сім'я

Шарм і чарівність, якими в цей час наділять представників знака зірки, зроблять їх чарівними в очах протилежної статі з усіма наслідками цього — один із шанувальників, цілком можливо, незабаром стане другою половинкою.

Здоров'я

Нездужання цього часу, швидше за все, будуть зв'язні з кліматичними умовами, так що відпочивати краще там, де немає сильної спеки.

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