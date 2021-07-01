Гороскоп на липень 2021 року для Стрільців: варто позбутися шкідливих звичок

Гороскоп на липень 2021 року для Стрільців: варто позбутися шкідливих звичок

Що чекає на Стрільців у середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Стрільцям у липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

Небажано брати на себе чужі професійні обов'язки, нічого, крім головного болю, таке подвижництво не принесе, тому буде правильніше — і, до речі, справедливіше, — якщо кожен займеться своєю справою і не стане звалювати, що називається, з хворої голови на здорову.

Особисте життя, будинок і сім'я

Сімейні негаразди, можливі в цей час, необхідно одразу ж промовляти, не заганяючи негатив вглиб, в іншому разі конфлікт легко може привести до розставання.

Здоров'я

Проблеми зі здоров'ям, можливі в цей час, безпосередньо пов'язані зі шкідливими звичками: варто позбутися від них, як організм виявиться готовим до польоту в космос — і це як мінімум.

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