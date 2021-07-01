Гороскоп на липень 2021 року для Тельців: не варто ображати близьку людину

Гороскоп на липень 2021 року для Тельців: не варто ображати близьку людину

Що чекає на Тельців у середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Тельцям в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

На роботі на успіх зможе розраховувати тільки той, хто вміє працювати в команді і делегувати колегам свої повноваження, самітники навряд чи здолають той обсяг роботи, який впаде на них в цей час, незважаючи на період відпусток.

Особисте життя, будинок і сім'я

Не варто ображати близьку людину винятково з причини поганого настрою — рано чи пізно воно покращиться, а тріщину, що утворилася в результаті у взаєминах, закрити не вдасться.

Здоров'я

На перший план в цей час повинна вийти турбота про здоров'я: про серйозні недуги говорити передчасно, але, якщо не відмовитися від шкідливих звичок — передусім куріння, — вони дуже скоро дадуть про себе знати.

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