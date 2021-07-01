Гороскоп на липень 2021 року для Терезів: не варто інтригувати і обдурювати близьких

Що чекає на Терези в середині літа.
Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Терезам в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Робота і суспільне життя
Не варто брати участь в підкилимних іграх і інтригах, в які можуть втягувати інші — менш зайняті роботою — співробітники: сили і час, які підуть на це, в загальному, марна справа, краще витратити на свої безпосередні обов'язки, що неодмінно оцінить начальство.
Особисте життя, будинок і сім'я
Небажано обдурювати близьку людину, навіть якщо буде здаватися, що ця брехня — задля порятунку: рано чи пізно неприваблива правда вийде назовні, а тріщина у стосунках залишиться надовго.
Здоров'я
Незважаючи на те, що час для відпустки поки не настав, вихідними необхідно якомога частіше вибиратися на природу і хоча б на час відключатися від робочих проблем.
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