Гороскоп на липень 2021 року для Терезів: не варто інтригувати і обдурювати близьких

Гороскоп на липень 2021 року для Терезів: не варто інтригувати і обдурювати близьких

Що чекає на Терези в середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Терезам в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

Не варто брати участь в підкилимних іграх і інтригах, в які можуть втягувати інші — менш зайняті роботою — співробітники: сили і час, які підуть на це, в загальному, марна справа, краще витратити на свої безпосередні обов'язки, що неодмінно оцінить начальство.

Особисте життя, будинок і сім'я

Небажано обдурювати близьку людину, навіть якщо буде здаватися, що ця брехня — задля порятунку: рано чи пізно неприваблива правда вийде назовні, а тріщина у стосунках залишиться надовго.

Здоров'я

Незважаючи на те, що час для відпустки поки не настав, вихідними необхідно якомога частіше вибиратися на природу і хоча б на час відключатися від робочих проблем.

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