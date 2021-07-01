Гороскоп на липень 2021 року для Водоліїв: ймовірне романтичне захоплення

Гороскоп на липень 2021 року для Водоліїв: ймовірне романтичне захоплення

Що чекає на Водоліїв у середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Водоліям в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

На роботі пороху вигадати не вдасться, так що за першої ж можливості потрібно вирушати на відпочинок — найкраще до моря: так можна буде і відволіктися від повсякденної рутини і суєти, і імунітет підтримати, що за нинішньої епідемічної ситуації зайвим не буде.

Особисте життя, будинок і сім'я

Закоханість, яка "ненавмисно наскочить", затуманить не тільки погляд, але і розум, внаслідок чого можна буде на власному досвіді зрозуміти сенс відомого вислову про те, що "кохання сліпе".

Здоров'я

На відпочинку не завадить зайнятися оздоровчими процедурами — наприклад, лікуванням мінеральною водою або грязями, попередньо отримавши на це благословення призначеного лікаря.

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