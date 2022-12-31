Гороскоп новорічної ночі: що чекає на Україну прийдешнього року

Гороскоп новорічної ночі багато в чому визначає те, яким буде рік – недарма кажуть, що як його зустрінеш, так і проведеш.

Про те, як новорічної ночі стануть зірки над Україною і що чекає на нашу країну 2023 року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Юпітер на Сонці України

В ніч, коли закінчиться старий і розпочнеться новий календарний рік, планета удачі й успіху Юпітер розташовуватиметься просто на Сонці України, а це означає, що наша країна і в майбутньому – принаймні протягом наступних дванадцяти місяців – може розраховувати на підтримку закордонних партнерів. Та допомога, яку ми отримували протягом останнього часу, не лише не вичерпається, а й примножиться.

Плутон втрачає силу

Плутон, який відповідає за війни та катастрофи, новорічної ночі не має негативних аспектів, а це вказує на те, що він – а разом із ним і воєнні дії – втрачають силу. Велика ймовірність того, що наступного року агресія Росії проти України поступово зійде нанівець. Можливо, вона триватиме, та вже не в тому масштабі і не з такою інтенсивністю, як зараз. До того ж Плутон розташується в дев'ятнадцятому градусі Скорпіона, що свідчить про вплив на наше життя якихось магічних сил – найімовірніше, йдеться про різного роду чорну магію, яку, як відомо, активно використовує Володимир Путін.

Ісіда у знаку Діви

Дуже цікавим здається і розташування в натальній карті України Ісіди, яка є ангелом-охоронцем. Вона перебуває у 28-му градусі Діви, поруч із зіркою Бенетнаш та натальним Марсом. Таке з'єднання свідчить про можливе вирішення серйозних – навіть критичних – питань, які стосуються великої кількості людей: велика ймовірність того, що йдеться про довгоочікувану перемогу.

Хірон на Сонці Києва

Хорошим можна назвати і гороскоп столиці України – Києва: на його Сонці в цей час розташовуватиметься Хірон – астероїд із групи Кентаврів. Він був відкритий у 70-х роках минулого століття, відповідає за двоїстість, парадоксальність, перехід – або переведення –до іншого світу. В наші дні Хірон найчастіше виявляє себе посередником або переговорником. А це свідчить про те, що наступного року ймовірні мирні домовленості між протиборчими сторонами. Причому якщо взяти до уваги, що Хірон розташований на Сонці Києва, українська сторона матиме більш вигідну позицію – вона зможе висувати свої умови.

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