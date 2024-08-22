Гороскоп України до Дня Незалежності: що чекає на нашу країну в майбутньому

Вже 33 роки, як Україна та її народ стали незалежними та будують своє майбутнє без Росії. Але росіяни з їхнім "імперським мисленням", захоплені радянським минулим, відмовляються прийняти цей факт. Тяжко українцям даються права та свободи, свій європейський вибір, але мета поставлена і вже зроблено дуже багато на шляху до їхньої реалізації.

24 серпня 1991 року о 18:00 за київським часом Україна відродилася як незалежна держава. Новий індивідуальний рік чи соляр (справжній день народження) починається з повернення Сонця у ті самі координати, як і за народження. 2024 року це відбудеться 23 серпня о 17:42 – відтоді суверенній та незалежній Україні виповнюється 33 роки, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У солярному гороскопі України 2024 року простежуються нові та напружені тенденції. Асцендент соляра – це активність та прояв країни на міжнародній арені. Його становище у XII будинку натальної карти вказує на сильну залежність від зовнішнього світу, випробування, обмеження та жертовність України. Наша країна заглиблюється у власні проблеми, припиняючи брати участь в обговореннях і голосуваннях на зборах країн з глобальних питань. Все менше допомоги, все менше уваги світу до України та наших потреб, все важче життя звичайних українців. Хочемо ми того чи ні, але ми залежимо від Європи, США, Великої Британії.

Також XII будинок показує прихованих ворогів, пов'язаних із завершенням певного циклу, оскільки це останній астрологічний будинок гороскопу. Тому є ймовірність, що після найскладніших останніх місяців 2024 року, у січні-лютому 2025 року, настане початок. Стартують нові масштабні процеси в Україні, запроваджуватимуться нові інформаційні та політичні технології. Але не варто сподіватися, що буде легше, ніж у попередні роки російської агресії. Проте українці мають бути готові до нової фази війни та несподіваного повороту у її вирішенні.

Прихована боротьба, залаштункові ігри, відволікання уваги, маніпуляції суспільною свідомістю, суперечлива інформація – теми XII будинку. Наша країна та народ, який проживає на території України, стикатимуться з подібним у всіх життєвих сферах. Кордони ще не будуть відкриті 2025 року, але вже визначається новий вектор розвитку країни. Зрозумілим для всіх він стане ближчим до літа 2025 року. А поки що ми живемо в певному інформаційному вакуумі. До того ж це обумовлено не лише необхідністю вищого керівництва України зберігати в таємниці плани, щоб вони не стали відомі ворогові. Це пов'язано і з тим, що й наші союзники беруть паузу, намагаючись розібратися в тому, що відбувається.

Поки ми про себе не подбаємо, ніхто про нас не подбає. Але в період від третьої декади серпня 2024 року до серпень 2025 року настане кульмінація у війні і далі відбуватиметься поступове її згасання. Лише в середині 2026 року очікується покращення ситуації з питання відкриття кордонів в Україні, підвищення рівня комфорту та добробуту українців.

Ретро-Сатурн – управитель Асцендента соляра 2024 року – розташований в Рибах у II солярному будинку. Це становище створює певне тло у сфері фінансів весь солярний рік. Говорить про складнощі у фінансах, вимушеній економії, втрату майна, міст (якщо розглядати в рамках держав). Тяжке, дороге вирішення питання територіальної цілісності України, продаж земель через борги. Очевидно, закордонні кредитори вимагатимуть повернення вкладених ресурсів, у зв'язку з чим підвищаться податки, знизиться соціальна допомога людям. Турботи та занепокоєння через рівень матеріального становища, затримки з надходженням грошей торкнуться всіх. Багато українців зіткнуться із затримками зарплати, зниженням рівня доходів.

МС (середина неба) соляра 2024 року у знак Скорпіона в IХ будинку натальної карти. Управитель – ретро-Плутон у Водолії у першому градусі. Цілі та головні завдання України змінюються, з'являється нова стратегія щодо вирішення військового конфлікту, а також щодо власної самоідентифікації. Остаточно вона оформиться наприкінці листопада – у грудні 2024 року.

Сонце соляра 2024 року розташорване на куспіді VIII будинку (кризи, питання життя та смерті, небезпеки, глибокі перетворення всередині країни), але з боку VII (партнери, конкуренти, відкриті вороги). Трансформується свідомість українців, а також і сама держава – Україна. У кращому разі – повернення кількох втрачених територій. Просування вглиб Росії та формування українського уряду, наприклад, у Курській області та подальший обмін захопленими територіями. Або ж усвідомлення та прийняття того, що не все можна повернути військовим шляхом. Усі варіанти вимагають компромісів, дипломатичного підходу. Сонце є Президентом країни, а становище у VIII будинку говорить про те, що певні зміни відбудуться і з цією політичною фігурою.

Очевидно, наступним етапом у боротьбі України з російським агресором головним вирішальним чинником стане політичний аспект. І на це впливатимуть партнери насамперед. Їхня військова допомога, посередництво між Росією та Україною, а також висування на чільне місце своїх інтересів у цій війні. Будь-яка допомога союзників рано чи пізно закінчується, ніхто не хоче зазнавати збитків і це необхідно враховувати.

Місяць – це народ України, Сонце – президент, а разом все це є державою. Місяць в Овні в III будинку в гармонійних аспектах з натальними та солярними планетами у Леві, в гармонійному аспекті з натальним Місяцем у Водолії, показує рішучість та згуртованість українського народу у боротьбі проти російського агресора. У наступному солярному році українці сильні, впливають на ухвалення рішень. Можливі і парламентські вибори та переобрання президента або призначення іншої особи на цей пост із різних причин. Трансформації відбудуться, країна стане іншою за рахунок глибинних усвідомлень та перетворень, і це новий виток у розвитку України. А все молоде, що розвивається, корисніше, ніж старе і безперспективне.

У прогресивній карті України Місяць сильний – у статусі екзальтації у знаку Тельця. А це показник того, що українці налаштовані дуже рішуче, їх не зламати, вони відчувають свої силу та значущість. Ще два роки прогресивний Місяць буде у знаку Тельця – це добрий показник.

Хоч би що відбувалося, голоду не буде, ядерної війни – не буде. Україна як була, так і буде, а "Київ за три дні" залишиться лише у мріях Путіна.

У карті дирекцій у другій половині 2024 року для України розпочався новий 30-річний цикл Венери, управительки знаку Тельця, з яким асоціюється наша країна. Перехід Венери у знак Терези у VIII будинку, яким також керує ця планета, говорить про конструктивну трансформацію взаємин як з іншими країнами, так і між людьми. До літа 2024 року Венера у дирекціях переміщувалася за знаком Діви, де має статус падіння, що й відбилося на зовнішньому плані у вигляді конфліктів, втрат того, що належить Україні історично. Але ця важка дирекція завершена і лише зараз починається новий виток у житті багатьох українців.

Поступово, у найближчі 30 років, Україна відновиться, а народ почуватиметься комфортно та безпечно. Сприятлива дирекція, що показує об'єднання, прийняття до союзу, співдружність. Україна на шляху до Євросоюзу та НАТО, сприятливі умови для цього тільки почали формуватися. Як би складно все не здавалося зараз, головне не занепадати духом – від кінця січня 2025 року ситуація в Україні стане трохи позитивнішою, з'явиться певність, що дозволить з натхненням пройти ще один рік становлення нової України. А влітку 2026 року багато поки що нерозв'язних процесів вирішаться на краще для всіх українців.

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