Гострота зору: лікар-офтальмолог розповів, чому вона погіршується і що робити

Гострота зору – це один із важливих параметрів, який формує загальне зорове сприйняття. А оскільки очі – парний орган, у разі порушення зорового сприйняття на одному оці включається інше, щоб максимально вирівняти якість бачення.

Як визначається гострота зору, які симптоми вказують на те, що гострота сприйняття погіршилася та чи можна її покращити в домашніх умовах, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Визначення гостроти й чіткості зору

Гострота зору – це наша здатність однаково добре бачити предмети на близьких і далеких відстанях без окулярів. Визначається вона передусім за допомогою таблиці Сивцева, добре нам усім знайомої ще зі шкільних оглядів. Це білий аркуш паперу з дванадцятьма рядками літер чорного кольору різної величини, де кожен рядок відповідає певній гостроті зору. В нормі людина повинна побачити одним оком і правильно назвати літери, розташовані в десятому рядку з відстані 5-6 метрів. У цьому разі йдеться про стовідсоткову гостроту зору. Якщо людина бачить і правильно називає літери з восьмого рядка, гострота зору становить 80% (0,8), якщо з п’ятого рядка – 50% (0,5) тощо.

Здоровий зір передбачає стовідсоткову гостроту на обох очах вдалині та зблизька. Але навіть це не межа, бо деякі пацієнти мають "понаднормову" гостроту. Наприклад, 120%, або 1,2. Німкеня Вероніка Зайдер у 27 років мала 200% зорового сприйняття і могла детально описати людину, яка перебувала на відстані 1600 метрів.

Чи достатньо гостроти зору, яка становить, наприклад, лише 50%?

Мати 50% зорового сприйняття точно краще, ніж мати 30%, але точно гірше, ніж 100%. Проте гострота зору – це один із можливих параметрів, які впливають на якість нашого сприйняття. Не менш важливим параметром є чіткість. Людина може мати високу гостроту сприйняття, але низьку чіткість, і тоді картинка буде розмитою, тьмяною і нецілісною. Якщо гостроту зору лікар може точно визначити за таблицею Сивцева, таблицею Головіна (дітям – за таблицею Орлової, призовникам – за оптотипами Поляка), то чіткість – більшою мірою відштовхуючись від відчуттів пацієнта. Про порушення чіткості зорового сприйняття можна говорити, коли, наприклад, чорний колір людина сприймає, як темно-сірий. Предмети розмиті з країв, позбавлені потрібної контрастності й виразності.

Також важливими параметрами зорового сприйняття є:

бінокулярність – здатність людини бачити предмети та об’єкти обома очима одночасно;

світлочутливість;

сприйняття кольору (дальтонізм);

адаптація до темряви та яскравого світла, здатність бачити в умовах поганого освітлення;

рухомість очей – здатність очей рухатися по предметах та об’єктах;

зорове зосередження тощо.

Повноцінний зір забезпечує нам безпечне й насичене життя. Завдяки зазначеним вище параметрам ми можемо насолоджуватися красою природи, водити автомобіль, подорожувати, вільно і впевнено пересуватися помешканням чи вулицями свого населеного пункту. Ми не натикаємося на гострі кути, переходимо дорогу в дозволених місцях, відрізняємо людей від дерев – і навпаки, не потребуємо супроводу. І найголовніше – не лише бачимо, а й усвідомлюємо та аналізуємо побачене, бо картинка навколишнього світу формується і набуває потрібного значення в мозку. Якщо гострота, чіткість, бінокулярність та інші важливі параметри зору далекі від норми, людина бачить щось і якось. Прості, банальні речі стають для неї складними завданнями або недосяжними цілями. А це вже історія не лише про зір, а й про якість життя загалом.

Причини погіршення гостроти зору

Гострота зору може погіршуватися на тлі багатогодинної зорової роботи, розвитку офтальмологічних хвороб, порушення роботи певних органів чи систем людського організму.

Серед основних причин я виділяю:

недотримання режиму роботи й відпочинку;

безсоння;

хронічний стрес;

цукровий діабет;

хвороби щитоподібної залози;

синдром сухого ока;

травмування очей і зорових корінців головного мозку;

короткозорість;

далекозорість;

астигматизм;

віковий фактор – після 45-50 років усі структури ока "зношуються".

Як показує мій досвід, люди вкрай рідко помічають, що гострота зору погіршилася. Це пов’язано з тим, що очі – парний орган. Коли гострота на одному оці знижується бодай трохи, інше око намагається компенсувати порушення. Інколи пацієнти звертаються по допомогу, коли порушення вже більш ніж очевидне. Часом після тривалих невдалих спроб відновити зір самостійно за допомогою вітамінних крапель, соку алое вера, спеціальних дієт, гімнастики. Всі ці методи можуть спрацювати, якщо гострота зору погіршилася на тлі перевтоми або стресу, бо тоді погіршення матиме тимчасовий характер. Якщо ж гострота зору погіршилася, наприклад, через короткозорість, потрібно підбирати лінзи, окуляри, робити лазерну корекцію, проходити курс апаратного лікування, щоб отримати довготривалий позитивний результат.

Я раджу вам не відкладати візит до лікаря, якщо ви:

постійно примружуєте очі для того, щоб розгледіти об’єкти та предмети;

перескакуєте з рядка на рядок під час читання;

маєте сильні головні болі та постійне відчуття печіння в очах;

відчуваєте певну дезорієнтованість у просторі.

Погіршення гостроти зору – це повільний і майже завжди безсимптомний процес. Тому щорічний профілактичний огляд – найкраща інвестиція у здорове, яскраве, чітке й безтурботне майбутнє.

Головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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