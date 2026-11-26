Гороскоп кохання на грудень 2026 року / © Credits

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4 грудня о 10:13 (GMT+2) Венера виходить з легкості Терезів і входить у Скорпіона, де залишиться до 7 січня. Флірт заради флірту в ці тижні швидко набридає. Хочеться бути з тим, з ким не потрібно грати роль, поруч із ким можна помовчати й не відчувати незручності. Заодно змінюється ставлення до спільного бюджету та взаємних зобов’язань. Домовитися про гроші й борги зараз простіше, ніж здається, і це знімає невидиме напруження між людьми, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На початку місяця Марс та Уран створюють тло, в якому плани руйнуються, зустрічі переносяться, а роздратування спалахує через дрібниці. Не сприймайте це на адресу партнера — у багатьох зараз просто короткий запас терпіння. 5 та 6 грудня емоційна втома може відчуватися особливо гостро. Якщо хочеться тиші, не ображайтеся на себе та на близьких за це бажання.

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6 грудня Меркурій переходить у знак Стрільця, і розмови стають відвертішими. А 7 грудня, коли він утворює тригон із Нептуном, випадає один із найніжніших днів місяця. Слова знаходяться самі, і можна сказати те, на що раніше не вистачало сміливості. Гарний день для романтичного листування та відвертих розмов.

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8–10 грудня: найнапруженіші дні

Тут варто бути обережнішими. 8 та 9 грудня слова ранять сильніше, ніж зазвичай, тому сварка через дрібницю може перерости у щось серйозніше. Перечитайте повідомлення перед відправленням і не відповідайте під впливом емоцій.

9 грудня о 02:52 настає молодик у Стрільці на 17°. Це чудовий момент, щоб поставити собі питання про майбутнє у стосунках: якого життя я хочу і з ким. Загадуйте бажання про свободу, довіру та спільні плани, але не вимагайте відповіді негайно.

9 та 10 грудня Венера перебуває у напруженні з Плутоном. Ці дні висвітлюють те, про що мовчали: тиск, контроль, маніпуляції, фінансову залежність. Якщо ви впізнаєте в цьому свою ситуацію, не залишайтеся з нею наодинці, поговоріть із близькою людиною або фахівцем. А якщо контроль виходить від вас, це шанс помітити його й відпустити.

Середина місяця: переламний момент

Сатурн, Юпітер і Нептун від 7 до 16 грудня розвертаються. У коханні це означає, що багато що змінює напрямок. Стосунки, які застигли, можуть зрушити з мертвої точки. Ілюзії розвіюються, і ви чіткіше бачите, хто поруч. Юпітер на деякий час забирає удачу вглиб, пропонуючи не шукати нових вражень, а цінувати ті, що вже є.

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11 грудня Меркурій перебуває в гармонійному аспекті з Сатурном, і це гарний день для серйозних розмов. Домовтеся про важливе спокійно й по суті. А 12 та 13 грудня Марс і Венера утворюють м’який секстиль, і з’являється шанс на примирення, побачення або просто гарний вечір удвох. Пристрасть і ніжність йдуть пліч-о-пліч.

15 грудня завершується тривала петля Венери, яка від 31 серпня змушувала переглядати стосунки. Усе, що ви зрозуміли за ці місяці про себе та про те, що вам потрібно, час закріпити в рішеннях. Тим, хто вагався, краще зробити крок саме зараз.

Зимове сонцестояння та свята

21 грудня о 22:50 Сонце входить у знак Козорога. Найдовша ніч року відкриває шлях світлу, а в коханні Козоріг дає зрозуміти, що має серйозні наміри. Гарний час обговорити спільне майбутнє, а не лише настрій.

24 грудня о 03:28 повня на 3° Рака робить почуття особливо очевидними. Це день теплих слів, сімейних традицій і турботи про близьких.

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Від 23 до 25 грудня будьте обережнішими на льоду та слизьких дорогах, а у стосунках не поспішайте й не ризикуйте заради ефекту.

26 грудня Меркурій перебуває у напруженні з Нептуном, тому можливі непорозуміння, тож під час важливих розмов уточнюйте, чи правильно ви зрозуміли одне одного.

Фінал року

29 грудня спілкування буде стриманим, але за цим стоїть тверезе розуміння того, що працює у стосунках. 30 та 31 грудня Марс підхоплює енергію Сонця і Меркурія, і місяць закінчується рішуче й тепло. Це гарний час, щоб освідчитися, помиритися або просто провести вечір із людиною, поруч із якою добре.

Одиноким варто звертати увагу на людей, з якими легко мовчати, і не витрачати час на випадкові знайомства. Найбільш значущі зустрічі відбудуться після 4 грудня.

У стосунках і шлюбі найкращий час для відвертої розмови про майбутнє, гроші та очікування припадає на 7, 11–13 грудня.

Важкі дні 8–10 грудня краще пережити спокійно, без гучних заяв.

Сприятливо підбити підсумки після 15 грудня та відпустити те, що трималося лише завдяки інерції.

Перша половина місяця особливо сприятлива для Близнят, Терезів і Водоліїв. Розмови зближують сильніше, ніж подарунки, а знайомства виникають без зусиль.

Близнята. Особисте життя пожвавлюється. Листування може перерости в роман, а цікава зустріч відбудеться у найзвичайнішому місці. Для пар підійдуть подорожі та нові враження. Слідкуйте за словами, бо жарт видасться різкішим, ніж передбачалося.

Терези. Стосунки пом’якшуються, і щодо важливих питань вдається домовитися без тиску. Саме час обговорити спільне майбутнє та плани на свята. Самотні Терези приваблюють своєю чарівністю, і симпатія швидко переростає у серйозний інтерес.

Водолій. Вас тягне до людей, з якими можна говорити про все, і такі знайомства виявляться найціннішими. Парі піде на користь щось нове, наприклад, несподіване побачення або спільне захоплення. Не ховайтеся за незалежністю і зберігайте тепло поруч із коханою людиною.

Від 16 грудня розмови поступаються місцем почуттям. Естафету переймають Рак, Скорпіон і Риби, а святкові дні сприяють примиренню та ніжності.

Рак. Друга половина місяця розкриває вас найкраще. Хочеться турботи та затишку, а давні недомовки зникають, якщо дозволити собі висловити почуття. Самотнім варто придивитися до старих знайомих, адже близька людина може виявитися зовсім поруч.

Скорпіон. Поверхневе більше не приваблює, ви шукаєте справжню близькість. Щирі стосунки набувають нової сили, а там, де багато недомовленого, знадобиться відверта розмова. Для самотніх можлива зустріч, яка одразу здасться значущою. Довіряйте інтуїції, але дайте партнерові можливість відповісти.

Риби. Те, що здавалося розмитим, набуває чітких обрисів, і стає зрозуміліше, чого ви очікуєте від кохання. Хочеться музики, прогулянок і ніжних жестів, а для пар підійдуть невеликі сюрпризи. Не плутайте бажане з дійсним і перевіряйте, чи збігаються слова з вчинками.

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