Гороскоп кохання на квітень 2026 року

На самому початку місяця — 2 квітня, повня у Терезах висвітлює тему партнерства. Вона немов розставляє акценти: де ми віддаємо надто багато, де — надто мало, де давно час сказати правду, а де — повернути легкість. Це час чесних розмов, примирень, відновлення балансу. Багато хто відчує, що стосунки стають прозорішими, а почуття — зрозумілішими, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На тлі цього прояснення Венера в Тельці додає тепла й тілесності. Хочеться дотиків, спокійних вечорів, простих радощів поруч із тими, хто справді важливий. Але її взаємодія з Плутоном 4 квітня піднімає глибинні теми — ревнощі, страх втрати, старі образи. Усе це виринає не для того, щоб зруйнувати, а щоб очистити простір між людьми. Там, де стосунки живі, вони міцнішають. Там, де давно трималися на звичці, приходить момент чесного вибору.

Після цієї глибини настає вогненний розворот. У другій декаді квітня Марс і Меркурій входять у знак Овна, і кохання наповнюється імпульсом. Ми припиняємо чекати, починаємо говорити прямо, діяти сміливо, виявляти ініціативу. Це час зізнань, рішучих кроків, нових зустрічей, які спалахують швидко і яскраво. У стосунках з’являються пристрасть, рух, бажання йти вперед разом — або йти далі, якщо зв’язок себе вичерпав.

Молодик в Овні 17 квітня стає точкою перезапуску. Він об’єднує мрію і дію, створюючи рідкісний момент, коли можна почати все наново — у стосунках, у серці, у власному сприйнятті любові. Це час, коли ми вибираємо не зі страху, а з бажання. І цей вибір задає тон на багато місяців наперед.

Наприкінці місяця енергія знову змінюється. Сонце переходить у Телець від 20 квітня, і кохання в цей час набуває більше спокою, глибини і надійності. У сфері почуттів з’являється більше тиші, тепла і стійкої опори. Під впливом цього транзиту відчувається більше миру, довіри і міцності.

Але одночасно починається повітряна хвиля: Венера входить у знак Близнята 24 квітня, а Уран — у цей самий знак — 26 квітня, відкриваючи новий семирічний цикл. Це приносить легкість, оновлення, несподівані знайомства, приємні збіги, розмови, які змінюють усе. Кохання стає рухомим, живим, грайливим. У стосунках з’являється більше свободи, інтересу, інтелектуальної близькості. Для повітряних знаків це особливо яскравий час.

Останні дні квітня забарвлені м’якими аспектами Венери — любовні стосунки в цей час глибокі, щирі й позбавлені колишньої тяжкості. Це період, коли легко відчути, що все нарешті стало на свої місця.

Квітень — місяць, який вчить кохати по-новому: вільніше, тепліше, сміливіше. Він відчиняє двері, які довго залишалися зачиненими, і показує, що справжня близькість народжується там, де ми припиняємо ховати свої почуття і дозволяємо собі бути справжніми.

Овен

Квітень відкриває для вас новий етап у коханні. Марс і Меркурій у вашому знаку дають вам сміливість говорити прямо й діяти рішуче. Молодик 17 квітня допомагає вам почати стосунки з чистого аркуша — чи то оновлення наявного союзу, чи то зустріч із людиною, яка одразу запалює іскру. Ви притягуєте увагу, і будь-які сумніви зникають.

Телець

Венера йде вашим знаком більшу частину місяця, і ви буквально сяєте. Люди відчувають ваші тепло, спокій і надійність — і тягнуться до вас самі. На початку квітня можуть піднятися старі почуття або незавершені історії, але це лише допомагає вам зрозуміти, що справді важливе для вашого серця. До кінця місяця любовні стосунки наповнюються легкістю.

Близнята

Квітень приносить вам оновлення в коханні. Венера входить у ваш знак 24 квітня, а Уран — 26 квітня, відкриваючи семирічний цикл змін. У вашому житті з’являються несподівані знайомства, яскраві симпатії, розмови, які змінюють усе. Ви почуваєтесь живими, цікавими, привабливими. Кохання приносить натхнення і приємні сюрпризи.

Рак

Цей місяць допомагає вам краще зрозуміти свої почуття. Повня у Терезах показує, де у стосунках потрібен баланс. На початку квітня можливі емоційні сплески, але вони звільняють простір для нового. Наприкінці місяця, коли Венера й Уран переходять у Близнята, ви починаєте відчувати людей тонше, ніж раніше, а кохання виявляється через натяки й ніжні знаки.

Лев

Квітень приносить вам рух і яскравість в особисте життя. Вогняна енергія Овна підсилює вашу харизму, а аспекти Урана додають несподіваних поворотів. Молодик 17 квітня може подарувати вам нове знайомство або вдихнути життя в наявний союз. Кінець місяця приносить легкість: кохання приходить через спілкування, друзів, події та нові кола людей.

Діва

На початку місяця з’являється зрозумілість у стосунках. Повня у Терезах допомагає вам побачити, що ви вкладаєте в кохання і що отримуєте натомість. У середині квітня партнер може здивувати вас ініціативою або освідченням. Кінець місяця приносить більше свободи: Венера й Уран у Близнятах відкривають нові горизонти, і кохання перетворюється на легкий, живий рух назустріч.

Терези

Квітень починається з повні у вашому знаку, і ви одразу відчуваєте, що багато чого в любовній сфері досягає кульмінації. Це місяць приємних сюрпризів: Венера й Уран у Близнятах приносять легкі знайомства, натхнення, романтику на відстані або яскраві інтелектуальні зв’язки. Кохання повертає вам смак до життя, і ви відчуваєте, що знову можете дихати вільно.

Скорпіон

На початку місяця Венера і Плутон піднімають глибинні почуття — пристрасть, ревнощі, бажання близькості. Це час чесних розмов та емоційної відкритості. Після 17 квітня енергія пом’якшується: в особистому житті з’являється більше простоти, тепла і чіткості. Кінець місяця приносить нові правила гри — ви вчитеся довіряти, відпускати й приймати почуття без спроб усе контролювати.

Стрілець

Квітень приносить вам яскравість і рух у коханні. Енергія Овна посилює ваші пристрасть і бажання пригод. Молодик 17 квітня може подарувати вам нове знайомство, яке спалахне швидко й гарно. Кінець місяця — час легкості: Венера й Уран у Близнятах активують сферу партнерства, і кохання приходить через діалог, флірт і спільні ідеї.

Козоріг

На початку місяця ваші взаємини стають стабільними. Венера в Тельці допомагає вам відчути тепло і надійність партнера. Квадрат Сонця з Плутоном 25 квітня може розкрити старі образи або теми контролю, але це дає шанс усе змінити. Кінець місяця приносить полегшення: Венера у Близнятах робить ваше любовне життя легшим, живішим і гнучкішим.

Водолій

Квітень — один із найважливіших місяців для вашого особистого життя. Уран, ваш управитель, входить у Близнята, відкриваючи семирічний цикл можливостей. Кохання приходить несподівано, яскраво, гарно. Венера в Близнятах посилює вашу привабливість, а нові знайомства можуть виявитися доленосними. Особисті стосунки стають джерелом натхнення.

Риби

Квітень допомагає вам розібратися в почуттях. З’єднання Меркурія з Нептуном 17 квітня посилює вашу інтуїцію, і ви починаєте краще розуміти, що відбувається у вашому серці. На початку місяця можливі емоційні хвилі, але до кінця квітня Венера й Уран у Близнятах приносять нові формати спілкування, несподівані симпатії і приємні зміни.