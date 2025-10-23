Гороскоп кохання на листопад 2025 року

Гороскоп кохання листопад 2025 року / © Credits

Від перших днів листопада в просторі відчувається пробудження: Марс входить у знак Стрільця 4 листопада, і кохання забарвлюється духом мандрівки, пошуком сенсу, прагненням до свободи. Транзит підсилює прагнення йти разом, рости, надихати одне одного. У стосунках з’являється імпульс до руху: хтось наважується на відверту розмову, хтось — на спільну подорож, хтось — на внутрішній стрибок у невідоме. Але водночас приходить і нетерпіння: ідеали стикаються з реальністю, і стає зрозуміло, де ми готові йти далі, а де — застрягли в старих, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс у Стрільці пробуджує пристрасть до свободи, до руху, до ідеї. У стосунках це може проявитися як:

бажання вийти за рамки звичного сценарію;

прагнення до партнерства, яке надихає, розширює горизонти;

нетерпимість до поверховості — хочеться істинного зв’язку, де є зростання і дух.

Гарний час для спільних подорожей, розмов про майбутнє, духовної близькості. Якщо ви вільні — виходьте за межі звичного простору. Цей транзит може притягнути людину з філософським складом розуму, мандрівника, учителя, натхненника.

Повня у Тельці, що відбувається 5 листопада, немов ставить якір у цьому вогняному потоці. Він нагадує, що кохання — це не лише пристрасть та ідея, а й тіло, дотик, безпека. Це момент, коли важливо відчути, наскільки ми заземлені у стосунках, наскільки вміємо бути поряд не лише у мріях, а й у простих, тілесних проявах. На тлі прагнення свободи постає запитання: де моя опора?

Повня дасть можливість зрозуміти, де ж втрачається рівновага між духовним прагненням і тілесною реальністю. Можуть загостритися теми цінності себе у стосунках — «мене обирають чи я просто зручна/зручний?»

Від 7 листопада Венера переходить у знак Скорпіона, і почуття стають потужними, як приплив у повню. Це час, коли стосунки проходять через випробування. Усе, що було приховано, — спливає. Венера в Скорпіоні провокує конфлікти через ревнощі, гроші, проблеми в інтимних стосунках. Ми можемо пережити емоційне очищення, відпустити старі страхи, зрозуміти свої бажання.

Це не час легких фліртів — це час справжньої близькості, яка вимагає сміливості, чесності та внутрішньої зрілості. У період транзиту Венери Скорпіоном стосунки стають інтенсивними, глибокими, іноді болісними.

На тлі ретро-Меркурія (9-29 листопада), давні любовні історії знову вриваються у звичну повсякденність, привносячи нотку пристрасті, драми, а також взаємне тяжіння, тваринний магнетизм, потяг до ризику.

Ретроградний Меркурій, починаючи від 9 до 29 листопада, спочатку у Стрільці, а потім у Скорпіоні, розгортає увагу всередину. Це час, коли розум і серце починають говорити різними голосами, і треба навчитися слухати обох. Ми починаємо переосмислювати свої переконання щодо кохання, свої слова, свої мотиви. Нині не час для гучних слів та нових обіцянок — навпаки, він призначений для внутрішнього діалогу, переосмислення власних мотивів, коли істина народжується не в розмові, а в тиші. Ми вчимося чути себе, розпізнавати, де була брехня, а де — страх. Все, що здавалося очевидним, потребує перегляду.

Особливо значущим стає 20 листопада: з’єднання Сонця з ретро-Меркурієм і молодик у Скорпіоні створюють ідеальні умови для глибокого перезавантаження. Це момент, коли стара шкіра скидається, а нову ще не оформлено. Ми стоїмо на порозі нового життєвого етапу в коханні й іншого розуміння близькості, але передусім — відпускаємо те, що більше не живить, не надихає, не приносить радості.

Молодик у Скорпіоні 20 листопада вимагає чесності — насамперед перед собою. І в цій чесності народжується легкість. Ми припиняємо грати ролі, намагаючись здаватися сильнішими, добрішими або мудрішими, ніж є. Скинувши маску, людина повертається до справжньої чутливості — до вміння відчувати, а не аналізувати.

І ось 22 листопада Сонце входить у знак Стрільця, і в просторі з’являється світло. Після всіх очищень, розмов, сліз і прозрінь приходить натхнення. Кохання знаходить крила, і ми наче виходимо з клітки ілюзій. Ми відчуваємо, що справжні почуття не обмежують, а дають свободу бути собою. З’являється бажання ділитися, надихати, бути собою. Стосунки стають легшими, ширшими, чеснішими.

Для представників водної стихії — Риб, Раків і Скорпіонів — листопад забарвлений у чуттєві, привабливі тони. Їхні серця розкриваються назустріч світові, а емоції стають глибшими і щирішими.

Коли Венера проходить Скорпіоном (від 7 до 30 листопада), вона пробуджує приховані бажання, робить почуття інтенсивними та яскравими, немов усе всередині оживає після довгої паузи. Кохання у листопаді не поверхневе — воно глибоке, як сама вода, і здатне зцілити те, що довго боліло.

Рак відчуває, що кохання стає зцілювальним. Дім, сім’я, інтимна близькість — усе наповнюється теплом, і навіть прості слова звучать як зізнання. Це місяць, коли варто відкрито говорити про свої почуття та дозволити близьким бути поруч, не ховаючи вразливість за турботою. Важливо не зачинятись у собі, а ділитися тим, що справді відчуваєш — саме це зближує.

Скорпіон опиняється в самому центрі уваги: транзити Венери і Марса посилюють його магнетизм, притягують доленосні зустрічі і повертають пристрасть у стосунки. Кохання припиняє бути просто емоцією: воно стає алхімією, процесом внутрішнього перетворення.

Це час, коли зустріч з іншою людиною може перевернути долю, розкрити старі пласти пам’яті, нагадати, що означає — по-справжньому відчувати. Навіть якщо стосунки давно втратили запал, зараз у них повертається життя — начебто хтось запалює свічку в темряві. У повітрі відчувається не лише пристрасть, а й щось більше — потреба в глибокому, справжньому зв’язку, де немає місця фальші й поверховості.

Риби проживають листопад у хвилях натхнення. Їхні почуття тонкі, музичні, містичні. Завдяки підтримці Юпітера і Нептуна інтуїція посилюється — вони відчувають коханих людей без слів. Кохання приходить м’яко, як одкровення, і вчить довіри.

Для представників знака Риб листопад — не про випадкові романи. Кохання стає дзеркалом, у якому вони бачать самих себе. В одних випадках це пробуджує велике натхнення, в інших — змушує пройти через кризу, що очищає. Але підсумок завжди один: через пристрасть і жертовність Риби пізнають свою сутність і народжують нове почуття духовної близькості.