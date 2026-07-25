Гороскоп кохання на серпень 2026 року / © Credits

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«Розберемо місяць за декадами, щоб зрозуміти, чого очікувати в кожен період», — пропонує астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Перша декада (1–10 серпня): випробування почуттів і перше потепління

Початок серпня принесе підвищену емоційну напруженість. У перші дні місяця люди гостріше, ніж зазвичай, реагують на слова та вчинки партнера, легше ображаються, а дрібні розбіжності можуть перерости у серйозні сварки. Це не час для з’ясування стосунків на піку емоцій — краще зробити паузу, перш ніж говорити різкі слова, про які потім доведеться шкодувати. Тим, хто перебуває у стосунках, варто виявити терпіння й не піддаватися першому імпульсу — роздратування та запальність у ці дні оманливі й швидко минають.

Однак уже до середини першої декади напруженість починає спадати. 6 серпня відбувається важлива зміна — покровителька кохання — Венера — переходить у знак, де почувається найбільш гармонійно, і залишається там понад місяць. Це відкриває один із найсприятливіших періодів року для стосунків: посилюється потяг до краси, ніжності, компромісів і взаєморозуміння. Хочеться дарувати й отримувати увагу, влаштовувати романтичні побачення, знаходити спільну мову там, де раніше були складнощі. Самотні люди в цей період стають помітно привабливішими в очах оточення, а ті, хто перебуває у стосунках, отримують шанс повернути у взаємини легкість і романтику.

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6 та 7 серпня з’являється додаткова можливість — повернутися до того, що здавалося втраченим. Старі почуття, стосунки, які були призупинені, або людина, з якою зв’язок обірвався, можуть знову нагадати про себе. Це сприятливий момент, щоб налагодити спілкування без драматизму, спокійно й доброзичливо завершити недомовлене або, навпаки, дати другий шанс тому, що справді того варте.

9–10 серпня посилюється потреба говорити відверто. Хочеться не натякати, а прямо висловлювати свої почуття та наміри — це вдалий час для чесної розмови про майбутнє стосунків, зізнання у коханні або обговорення того, що давно відкладалося.

Друга декада (11–20 серпня): вхід у коридор затемнень і переламний момент у коханні

11 серпня центр уваги зміщується в бік дому та сім’ї. З’являється сильне бажання захищати свій особистий простір, дбати про близьких людей і вкладати душевні сили в те, що має справжню цінність. Рішення щодо стосунків цими днями ухвалюються не стільки розумом, скільки серцем — інтуїція та емоційна прив’язаність виходять на перший план. Цього ж дня можливі несподівані знайомства, приємні сюрпризи у спілкуванні та моменти, які змушують по-новому поглянути на людину поруч.

12 серпня розпочинається особливий період — кармічний коридор затемнень, який триватиме до 28 серпня. Цей час зазвичай вважають найнасиченішим і переламним у році, і сфера кохання особливо гостро відчуває його вплив. Коридор відкривається сонячним затемненням у двадцятому градусі вогняного знака Лева, пов’язаного з волею, лідерством та особистим проявом почуттів. Символічно це затемнення здатне звільнити від ситуації в коханні, яка довго стримувала розвиток — чи то нерішучість, залежність від чужої думки, страх зробити крок або стосунки, які давно вичерпали себе, але людина не наважувалася це визнати.

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У період затемнень події в любовному житті зазвичай прискорюються й набувають доленосного характеру. Те, що починається або закінчується цими днями, рідко буває випадковим — це скоріше підбиття підсумків і початок нового етапу. Саме зараз варто уважно ставитися до знаків долі: несподівана зустріч, випадкове зізнання, різке прояснення почуттів — усе це може вплинути на стосунки на багато місяців уперед. Водночас самі дні затемнення часто супроводжуються підвищеною емоційністю, загостреною чутливістю та схильністю бачити ситуації гостріше, ніж вони є насправді.

У другій половині місяця, незважаючи на те, що цей період триває, настає легший і приємніший етап. Від 13 до 16 серпня спілкування з партнером складається легко й тепло — вдалий час для відвертих розмов, зізнань, подорожей удвох, знайомства з родиною коханої людини або зміцнення довіри у парі.

Від 16 до 18 серпня варто виявити особливу пильність. У стосунках зростає ризик ілюзій та самоошуканства — партнер або ситуація у парі можуть сприйматися не такими, якими вони є насправді. Це період, коли легко ідеалізувати людину, заплющувати очі на тривожні сигнали або, навпаки, ухвалити поспішне рішення під впливом моменту, про що пізніше доведеться пошкодувати.

Третя декада (21–31 серпня): завершення періоду затемнень та оновлення почуттів

21 серпня стосунки проходять випробування на міцність. Можливе відчуття охолодження, дистанції у стосунках із партнером або необхідності переглянути свої очікування від союзу. Незважаючи на уявну складність, цей момент має користь — він допомагає чітко побачити, які стосунки ґрунтуються на справжній близькості та спільних цінностях, а які існували лише зі звички чи інерції.

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Від 20 до 23 серпня тема повернення до минулого набуває більшої актуальності. Не виключені зустрічі з людьми, які вже були частиною вашого життя — колишніми партнерами, колишнім коханням, людиною, з якою залишилися невисловлені почуття. Це частина того самого кармічного коридору затемнень: він немов пропонує закрити старі розділи історії серця, попрощатися з тим, що пора відпустити, і водночас дає шанс усвідомлено завершити незавершені стосунки, якщо всередині ще залишалися питання без відповіді.

До 27 серпня емоції стають спокійнішими, практичнішими та вдумливішими. Хочеться навести лад не тільки в справах, але й у стосунках — чесно розібратися, що дійсно цінне, а що давно потребує перегляду. Це вдалий час, щоб обговорити з партнером накопичені дрібниці, домовитися про те, як рухатися далі, або просто навести емоційний лад у собі.

28 серпня серія затемнень завершується місячним затемненням у водному, інтуїтивному знаку Риб — найчутливішому місці зодіакального кола. Ця подія несе глибокий, не завжди одразу зрозумілий сенс для особистого життя. Загострюється інтуїція, посилюється сприйнятливість до настрою партнера, можливі одкровення або новини, які повністю змінюють погляд на стосунки. Не все, що відбудеться цього дня, проясниться одразу — багато чого стане зрозумілим лише через деякий час, тому не варто поспішати з реакцією на емоції цього дня.

Після завершення періоду затемнень, наприкінці місяця, почуття знаходять нову опору. 30 серпня складається один із найсприятливіших моментів місяця для кохання — з’являється можливість поєднати сильні почуття з реальними кроками щодо їх втілення: офіційно оформити стосунки, ухвалити важливе спільне рішення, зробити те, про що давно думали, але відкладали. А ось 31 серпня варто запастися терпінням — можливі невеликі затримки або перешкоди в особистих справах, які вимагають не поспіху, а спокою та витримки.

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Останній літній місяць допоможе позбутися того, що у стосунках вже віджило своє, і відкриє шлях до більш щирих, зрілих і глибоких почуттів. Тим, хто зуміє залишатися уважним до подій цих тижнів, серпень подарує не просто зміни, а справжнє оновлення в коханні — з чітким розумінням, хто і що справді гідні місця в серці.

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