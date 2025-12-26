ТСН у соціальних мережах

Гороскоп кохання на січень 2026 року

Січень — сприятливий місяць для любовних взаємовідносин, тому що дві ключові енергії — Венера і Марс — рухаються поруч, посилюючи одне одного. Увесь місяць дві гендерні планети опиняються в одному полі сили — спочатку в Козерозі, а від 23 січня — у Водолії.

Марина Скаді
Гороскоп кохання на січень 2026 року / © Associated Press

Від 1 січня Марс і Венера утворюють аспекти з’єднання в Козорозі, створюючи атмосферу зрілості, надійності та серйозних намірів. Це час, коли стосунки потребують конкретики, вчинків і чесного погляду на майбутнє. А від 23 січня обидві енергії переходять до Водолія і динаміка змінюється: у кохання приходить більше свободи, легкості, натхнення та неочікуваних поворотів, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Січень веде нас від структурування почуттів до їх оновлення, відкриваючи простір для більш щирих, живих і усвідомлених зв’язків. У міру того як енергія місяця розкривається, у стосунках з’являється більше розуміння: люди починають глибше чути одне одного, говорити чесніше й діяти з розумінням наслідків. Виникає відчуття, що кожен крок робиться з наміром зміцнити зв’язок, підтримати й створити простір, у якому обом комфортно та безпечно. Це час, коли стосунки стають якіснішими у своєму прояві завдяки тихій, упевненій залученості.

Жіноча і чоловіча енергії збираються в суворій, структурній стихії, і до 16 січня стосунки проходять через період концентрації, ясності та дорослішання. Особливо сильним стає цей імпульс від 6 до 8 січня — дні, коли стосунки наповнюються сенсом, приходить ясність і відчуття надійної опори.

3 січня повня у Раку додає хвилю почуттів: піднімаються теми близькості, безпеки, потреби в турботі. Люди стають м’якшими, чутливішими, відкритішими до емоційного контакту. У стосунках з’являється бажання бути поруч, підтримувати, виявляти увагу.

Одні розкриваються м’якше й чутливіше, інші — стають більш турботливими й уважними до того, що важливе для партнера. Це час, коли тягне говорити щире, бути ближче й проживати почуття глибше, ніж зазвичай. Виникає бажання відгородити стосунки від зайвого стресу, конфліктів, зовнішнього тиску; ще більше піклуватися про партнера, бути поруч, коли йому потрібна опора.

9 і 10 січня — напружені дні для стосунків. Венера, Марс і Сонце в Козорозі в опозиції до ретро-Юпітера в Раку. Жіноча енергія може відчувати дискомфорт через нездійснені очікування, чоловіча — необхідність довести свою надійність. Це час, коли старі сценарії кохання можуть виринати на поверхню: хто дає більше, хто бере, де порушено межі, де є перекривлення. А після цього виникає прагнення створити безпечний простір, де можна бути собою без страху бути не зрозумілим. Поведінка подружжя/партнерів стає більш надійною, спокійною і нешкідливою.

14 січня — день переоцінки слів і обіцянок. Під впливом опозиції Меркурія до ретро-Юпітера можуть спливати недомовленості, старі розмови, теми, які давно вимагали ясності. За допомогою компромісу з’являється можливість вирівняти комунікацію.

15 січня Венера в гармонійній конфігурації із Сатурном і ретро-Ураном, що створює плавні потоки жіночої енергії, допомагаючи стати мудрішою, спокійнішою, стійкішою. Це дні, коли стосунки можуть отримати підтримку долі: несподівані, але сприятливі повороти, зустрічі, рішення.

16 і 17 січня Венера отримає підживлення від сильного Нептуна — і енергія кохання набуває тонкощі, натхнення і майже містичної прозорості. Це час романтики, глибоких розмов та інтуїтивного розуміння партнера. Жіноча енергія розкривається, як вода — м’яко, плинно, красиво.

До вечора 17 січня все змінюється: Венера переходить у знак Водолія і починає зближуватися з Плутоном. Жіноча енергія стає імпульсивною, вільною, але водночас глибокою і такою, що трансформує. Це дні, коли у стосунках можуть відбуватися доленосні повороти: раптові тяжіння, чесні розмови, звільнення від старих прив’язок.

18 січня молодик у Водолії приносить новий подих любові. Це момент, коли можна почати стосунки наново — навіть якщо це зв’язок із тією самою людиною. Марс утворює аспект з’єднання з Меркурієм, і чоловіча енергія виявляється більш усвідомлено, цілеспрямовано. Представники сильної статі говорять про почуття прямо і готові прийняти відповідальність.

19 і 20 січня — дні, коли і Венера, і Марс отримують підтримку від Сатурна й Урана. Це рідкісне поєднання: стабільність і свобода одночасно. У стосунках з’являється відчуття, що можна будувати спільне майбутнє, не втрачаючи себе.

20 січня — переламний момент місяця. Венера з’єднується з Плутоном, і кохання набуває глибини, чесності й трансформувальної сили. Це аспект, який може змінювати долі: розривати старі зв’язки, посилювати теперішні, притягувати нові. Цього самого дня Сонце і Меркурій переходять у знак Водолія, наповнюючи простір стосунків свіжим повітрям, свободою, новими ідеями.

21 і 22 січня Марс у секстилі з Нептуном робить чоловічу енергію м’якшою, інтуїтивнішою, уважнішою. Це дні, коли партнер може здивувати ніжністю, розумінням, готовністю йти назустріч.

22 січня Меркурій з’єднується з Плутоном — і розмови виходять на граничну відвертість і прямоту. Це час зізнань, одкровень, глибинних інсайтів про кохання.

23 січня Марс входить у знак Водолія, і формується новий стелліум — Марс, Меркурій, Венера, Сонце і Плутон в одному знаку. Це найпотужніша повітряна енергія, яка змінює правила гри у стосунках. Любов наповнюється свободою і сміливістю. Це час нових союзів, нових форм близькості, нових домовленостей.

27 і 28 січня Плутон з’єднується з Марсом — чоловіча енергія проходить через трансформацію. Це дні, коли чоловік у стосунках (або чоловіча частина всередині кожного) може зробити вирішальний крок, виявити силу, волю.

29 січня Венера з’єднується з Меркурієм, завершуючи місяць м’яким, ясним акордом. Жіноча енергія розкриває свої почуття, чоловіча — приймає їх серцем. Це момент рідкісної гармонії, коли все сказане збігається з тим, що відчувається.

