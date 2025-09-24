Гороскоп кохання на жовтень 2025 року / © Credits

Початок місяця: серце проти розуму

1 жовтня — напружений аспект Юпітера й Меркурія розкриває внутрішні суперечності. У стосунках можливі суперечки, особливо там, де почуття вимагають одного, а логіка — іншого. Важливо не сперечатися про «правильне», а шукати істину в нюансах. Це час, коли дипломатія має йти пліч-о-пліч з емоційною чесністю.

3 жовтня — день кармічного розвороту у стосунках. Венера в Діві з’єднується зі спадним Місячним Вузлом, і старі сценарії кохання спливають на поверхню. Це шанс усвідомлено відпустити те, що більше не приносить користі й задоволення. Особливо важливо не чіплятися за стосунки, побудовані на почутті обов’язку. Кохання вимагає свободи, а не жертви.

Від 6 до 8 жовтня — час глибини, зізнань, полегшення

6 жовтня — розпочинається транзит Меркурія Скорпіоном, що створює певні умови, за яких розмови стають гострими, але чесними. Взаємні уїдливості у словах можуть перерости в конфлікти, та з іншого боку, це період розкриття таємниць і емоційного очищення.

7 жовтня — повний місяць в Овні, який показує, що відкладати рішення більше не можна. Це кульмінація почуттів, зроблених виборів, одкровень. У коханні перемагає той, хто наважився бути справжнім.

8 жовтня — гарний день для примирення, подяки, простих радощів. Венера в секстилі з Юпітером сприяє виконанню бажань, романтичному настрою, щедрості.

14 жовтня Венера входить до знака Терези, утворюючи гармонійні аспекти з ретро Плутоном і ретро Ураном (14 та 15 жовтня). Це дні несподіваних і щасливих зустрічей, нових союзів, глибоких трансформацій. Кохання стає силою оновлення. Розпочинається сприятливий період (4 тижні) для одружень та офіційного оформлення будь-яких союзів.

17 жовтня — Сонце в напруженості з Юпітером. За такого аспекту важливо берегти свої ресурси, не переоцінювати себе у стосунках, але й не ховатися, якщо серце потребує кохання.

Від 18 до 23 жовтня — дні ревнощів, драм, скандалів. Ліліт, Марс і Меркурій у Скорпіоні забезпечують загострення пристрастей, викриття, зради. В любовних стосунках усе складно, маски злітають, оголюючи істину. Можливий початок шлюборозлучних процесів, якщо все давно до цього йшло. Але через кризи приходить і очищення.

21 жовтня — молодик у Терезах пропонує перезапустити стосунки через чесність, рівновагу та внутрішню зрілість. Це момент, коли стає зрозуміло: кохання, здатне витримати правду, стає сильнішим. Усе, що побудоване на гармонії, отримує шанс на нове дихання. Усе, що тримається на облуді — розчиняється. Знак Терези вчить нас не лише шукати баланс, а й бути щирими у прагненні до нього.

22 жовтня — Нептун повертається до знака Риб, немов нагадуючи, що настав час переосмислити свої мрії, способи отримання натхнення та романтичні зв’язки. Під впливом цього транзиту (до 27 січня 2026 року) прив’язаності та розчарування переплітаються у тонкому павутинні почуттів. Це час, коли віра в кохання проходить перевірку на справжність.

24 жовтня — Юпітер і Меркурій у гармонійному аспекті створюють найкраще тло для зрілих розмов, оформлення союзів, підписання контрактів і домовленостей. День гарний для відновлення довіри, а також для знайомств з іноземцями, листування, зустрічей.

від 25 до 27 жовтня — Ліліт і Марс досягають піку своєї активності, енергія пристрасті та конфронтації виходить на передній план. Це дні, коли внутрішні заборони руйнуються, а пригнічені бажання потребують виходу. Конфлікти можуть спалахнути раптово, але за ними — шанс на звільнення від старих образ, страхів та емоційного вантажу.

28 жовтня — Марс у тригоні з Юпітером, це час, коли внутрішня сила з’єднується з вірою в себе. Виникає приплив упевненості, рішучості, бажання діяти без страху. В коханні це аспект переможців: тих, хто готовий відкритися, зробити перший крок, ризикнути заради справжнього почуття. Гарний час для зізнань, прояву ініціативи для утворення нових союзів, початку взаємин, романтичних подорожей.

29 жовтня — Меркурій входить до знака Стрільця, утворюючи гармонійний аспект із Плутоном. Під його впливом думки розправляють крила, а почуття набувають глибини. Кохання виходить за межі звичного, стаючи зрілим, вільним і наповненим сенсом. Ми починаємо говорити про важливе, бачити далі, відчувати ширше. У стосунках з’являється простір для зростання завдяки усвідомленості, оптимізму та опорі на традиційні цінності. Це час, коли чесний діалог може стати початком нового розділу у стосунках.

Жовтень у стосунках схожий на перехід вузьким мостом. На початку місяця кохання перевіряється на міцність. У стосунках розкриваються старі сценарії та звичні ролі, які вже віджили своє. Щоб рухатися далі, важливо відпустити минуле і звільнити простір для нового.

Поступово розмови стають глибшими, одкровення — чеснішими. Після напруженості приходить полегшення: повертаються тепло, вдячність, прості радощі, які наповнюють серце довірою.

Середина місяця приносить несподівані зустрічі й доленосні зміни. У стосунках народжується прагнення до гармонії, а разом з ним з’являється шанс для шлюбів і довгострокових союзів.

Проте ближче до кінця жовтня загострення пристрастей досягає межі: спалахують ревнощі, руйнуються ілюзії, знімаються маски, розкриваються таємниці. І через кризи приходить очищення. Кохання вимагає чесності та зрілості.

У ці дні перевіряються мрії та ідеали. Приходить усвідомлення того, де кохання є джерелом натхнення, а де — лише оманливим міражем. Але водночас відкриваються нові можливості для довіри, чесних розмов і цікавих знайомств.

Фінал місяця забарвлений у вогняні тони: пристрасть і рішучість штовхають до зізнань, ініціативи та романтичних пригод. Кохання припиняє бути грою чи ілюзією — вона стає вільним і наповненим сенсом. Жовтень відчиняє двері до нового життєвого етапу, де стосунки набувають щирості й сили зростання.